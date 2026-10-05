沖繩劫殺案｜美軍涉酒店房內殺日女　警：頸部受壓窒息亡

據日媒報道，案發後警方掌握疑犯外貌特徵，發現其雙臂有刺青，在街頭地毯式搜尋符合特徵的人士，最終鎖定美國海軍陸戰隊一等兵、隸屬普天間基地的巴拉德（Devin Jacob Ballard），將其逮捕，但他對是否行兇，表示「不知道」。

綜合日媒報道，沖繩警方今下午舉行第2次記者說明會，公布案件最新調查進度。警方表示，經司法解剖確認，死者是因頸部遭到壓迫、造成窒息死亡。除脖子留下遭壓迫的痕跡外，並未發現其他明顯傷勢。

「極其殘暴且令人髮指」

警方指出，事件案發約在3日凌晨2時至4時間，死亡女子是39歲的屋宜杏奈，她遇害後錢包及背包被奪走，根據案發現場周邊閉路電視，曾拍到一名疑似外國男子與女子一同進入房間，之後男子拿着女子的隨身物品離開酒店。

日本首相高市早苗今表示，對這起「極其殘暴且令人髮指」的案件深感遺憾，已向美方提出強烈抗議，並要求美軍全力配合調查、嚴格管束軍紀。

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