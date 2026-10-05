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國際
出版：2026-Oct-05 10:45
更新：2026-Oct-05 10:45

北韓稱試射「AI導彈」　南韓媒體：恐可突破美國關島防禦

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北韓領袖金正恩（中）攜女兒金主愛（右一），3日在北韓東部地區視察中程導彈演習，第一夫人李雪主（左一）在旁。（圖／路透社）

北韓領袖金正恩（中）攜女兒金主愛（右一），3日在北韓東部地區視察中程導彈演習，第一夫人李雪主（左一）在旁。（圖／路透社）

北韓3日聲稱發射一枚結合人工智能（AI）技術的中程戰略導彈，並能在低空改變飛行軌道，引發關注，韓媒分析指出，顯示北韓軍事威脅範圍，疑似從南韓進一步延伸至駐日美軍基地，甚至美國關島。

《韓聯社》引述南韓國防安全論壇（KODEF）事務總長申鐘佑表示，這次導彈可能是針對突破關島彈道導彈防禦系統而開發：「評估這是一款為突破（美國）關島彈道導彈防禦體系而打造的中程級導彈。」他進一步分析，北韓此舉不只是單純軍事示威，「而是展示極音速武器體系的高度化已進入完成階段」，同時也可能意在升高東北亞緊張情勢。

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短短13天後再度試射

值得注意的是，報道表示，北韓上月20日才試射「火星-11馬」改良型短程彈道導彈，搭載極音速滑翔體（HGV）外形彈頭，主要被認為是針對南韓。短短13天後，北韓再度試射另一款極音速導彈，不僅拉長射程，彈頭也從過去常見的滑翔翼型HGV改為錐形設計。外界認為，北韓正逐步建立不同射程、不同飛行模式的極音速導彈家族。

南韓統一研究院（KINU）資深研究員洪珉指出，北韓這次行動「已超越單一武器的展示，而是在展示整個武器系列化」，釋放出「不論哪一個射程區間，都具備規避攔截手段的武器組合訊號」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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