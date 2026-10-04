日本女公務員詐病呃假外遊 未料假期第一日出外就巧遇上司 當場斷正

以為神不知、鬼不覺……日本神奈川縣横須賀市一名女公務員為了外遊，找醫生朋友簽發虛假診斷證明，成功請到10日病假。未料假期第一天，她就在街上巧遇上司……
《朝日新聞》等媒體報道，涉案的45歲女公務員任職於兒童福利部。她沒有就醫，請一名醫生朋友簽發假醫生紙，以此向市政府請病假，最終申請到今年6月7日至16日共10天假。但人算不如天算，女子在「病假」的第一天，就在街上被上司見到。
公務員詐病呃假的後果
上司覺得奇怪，便透過工作聯絡程式詢問女子身體狀況。女子竟回覆：「身體不適，正在休息。」其後，女子放完「病假」後返回工作崗位，即被上司召見。起初女子仍辯稱在家裡休息，後來改口稱，「身體復原才出國旅遊」。
市政府調查發現，女子從未接受身體檢查，憑虛假醫生證明請病假出國旅遊，期間正常領取薪金。市政府其後決定，解僱這名女公務員作為懲處。此外，市府亦向警方舉報該名協助她簽發假診斷證明的醫生，指控其行為涉違反《醫療從業人員法》。
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