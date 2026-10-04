日本女公務員詐病呃假外遊 未料假期第一日出外就巧遇上司 當場斷正

以為神不知、鬼不覺……日本神奈川縣横須賀市一名女公務員為了外遊，找醫生朋友簽發虛假診斷證明，成功請到10日病假。未料假期第一天，她就在街上巧遇上司……

《朝日新聞》等媒體報道，涉案的45歲女公務員任職於兒童福利部。她沒有就醫，請一名醫生朋友簽發假醫生紙，以此向市政府請病假，最終申請到今年6月7日至16日共10天假。但人算不如天算，女子在「病假」的第一天，就在街上被上司見到。