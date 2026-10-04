北韓稱試射AI技術中程戰略導彈 金正恩：展示戰略武器可靠性與致命性

北韓官方朝中社周日報道，平壤當局日前在金正恩親自督導下試射一枚中程戰略導彈，導彈飛行約1,000公里後擊中朝鮮半島東部海域目標。北韓表示，今次演習旨在訓練部隊操作高超音速戰略武器系統的能力，同時驗證武器的可靠性、效率及機動性能。

朝中社引述金正恩表示，北韓必須持續提升戰略攻擊武器的性能及運用能力，讓敵人充分認識這類武器的「可靠性及致命性」。他形容，試射武器是行使遏制力的一種形式，透過不斷驗證和強化武器系統，建立強大而可信的核遏制力量，並展現可隨時動員反擊的態勢。他又強調，北韓將以強大的遏制力管控各種威脅，保障國家安全。