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國際
出版：2026-Oct-04 18:12
更新：2026-Oct-04 18:12

北韓稱試射AI技術中程戰略導彈 金正恩：展示戰略武器可靠性與致命性

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北韓昨日試射中程戰略導彈，金正恩到場觀看並高度評價。(路透社)

北韓昨日試射中程戰略導彈，金正恩到場觀看並高度評價。(路透社)

北韓官方朝中社周日報道，平壤當局日前在金正恩親自督導下試射一枚中程戰略導彈，導彈飛行約1,000公里後擊中朝鮮半島東部海域目標。北韓表示，今次演習旨在訓練部隊操作高超音速戰略武器系統的能力，同時驗證武器的可靠性、效率及機動性能。

朝中社引述金正恩表示，北韓必須持續提升戰略攻擊武器的性能及運用能力，讓敵人充分認識這類武器的「可靠性及致命性」。他形容，試射武器是行使遏制力的一種形式，透過不斷驗證和強化武器系統，建立強大而可信的核遏制力量，並展現可隨時動員反擊的態勢。他又強調，北韓將以強大的遏制力管控各種威脅，保障國家安全。

金與正稱導彈可利用AI改變軌道

勞動黨中央委員會部長金與正表示，是次「戰略武器」演習由執行特殊任務的火力部隊負責，導彈採用特殊「波浪式軌跡模式」飛行。她聲稱，南韓及日本未能成功追蹤導彈，並指敵方自導彈首次「跳躍點」開始已無法掌握其飛行路徑。

金與正又稱，導彈可在低空飛行期間利用人工智能技術改變飛行軌道，意味「沒有辦法避開這種攻擊」，並認為南韓及日本應正視導彈飛行速度所帶來的挑戰。

北韓稱試射AI技術中程戰略導彈。(路透社)

北韓稱試射AI技術中程戰略導彈。(路透社)

南韓軍方日前表示，偵測到北韓向東部海域發射一枚彈道導彈，初步評估其飛行距離超過700公里，與朝中社公布擊中約1,000公里外目標的說法存在差異。

金與正透露，北韓今年以來已進行超過10次導彈試射，部分屬於新型武器系統測試，亦有部分在平壤抗議南韓與美國舉行聯合軍事演習後進行。她並否認北韓蓄意在非軍事區埋設地雷針對南韓士兵，批評南韓相關指控「毫無根據」。

特朗普︰要與有112枚核武者保持良好關係

另一方面，美國總統特朗普周六(3日)在俄亥俄州出席中期選舉助選活動時提到，他與金正恩「相處得很好」，並稱若有人擁有112枚核武器，應當與對方保持良好關係。有分析認為，特朗普提及的112枚核武可能是指北韓擁有的核武數量，但目前無法確定他是根據情報作出估算，抑或只是發言時誤用數字。特朗普今年8月曾表示，北韓擁有57枚核武。

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