杜拜航空劫機案｜新披露副機師稱要祈禱 受襲機長：眼望前方時突遭從後擊頭

杜拜航空險遭挾持墜毀發生數天後，遇襲機長馬赫查爾(Smit Machchhar)周六(3日)與以色列總理內塔尼亞胡通電話時透露更多詳情，稱事發前一切如常，但阿曼籍副機師突然稱想祈禱，因為很多中東區內的人都常祈禱，他覺得非不尋常。當副機師祈禱時，他出於尊重只眼望前方，沒有看後面的他，但過了4、5分鐘後，他遭對方從後重擊頭部。

初时以為飛機機身出現問題

赫查爾第一時間沒有想到是遭襲擊，以為飛機發生災難性損毀，出現異常。但那之後，頭部不斷受到攻擊，才察覺不是飛機出現問題，而是與他一起在駕駛室內的另一人襲擊他，因為之前頭部已連遭攻擊多下，他視線變得模糊，完全看不見東西。那時赫查爾感到飛機急速下墜，他記得當時打開過一次駕駛室門，但副機師卻關上它。赫查爾之後躺在駕駛室地面，感到飛機下墜和聽到呼嘯聲，也聽到乘客尖叫聲。他基於救生本能，奮力再次打開駕駛室門，待在門外的乘客立即擊倒副機師控制局面。