日本目視觀察富士山初冠雪 逾130年做法成為歷史

日本從1894年開始觀測富士山的山頂附近，進入秋冬後何時首度積雪，130多年來一直靠工作人員目視觀察。從今年秋天開始，目視富士山「初冠雪」的工作已由最新技術取代。

《讀賣新聞》周日報道，初冠雪是指8月到翌年7月31日之間富士山山頂附近首度積雪。富士山初冠雪是日本邁入冬季的代表性景色。

這由甲府地方氣象台的職員從富士山40公里以外的甲府地方氣象台目視觀察，若隱約確定山頂附近積雪，就會宣布富士山初冠雪形成。

過往，富士山大概會在10月上旬出現初冠雪，甲府地方氣象台的職員會在10月左右，使用望遠鏡觀察。若山頂附近的氣溫降到零度以下，有可能積雪的話，值班人員從上午就會多次望著富士山觀察。