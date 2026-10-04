日本目視觀察富士山初冠雪 逾130年做法成為歷史

日本從1894年開始觀測富士山的山頂附近，進入秋冬後何時首度積雪，130多年來一直靠工作人員目視觀察。從今年秋天開始，目視富士山「初冠雪」的工作已由最新技術取代。
《讀賣新聞》周日報道，初冠雪是指8月到翌年7月31日之間富士山山頂附近首度積雪。富士山初冠雪是日本邁入冬季的代表性景色。
這由甲府地方氣象台的職員從富士山40公里以外的甲府地方氣象台目視觀察，若隱約確定山頂附近積雪，就會宣布富士山初冠雪形成。
過往，富士山大概會在10月上旬出現初冠雪，甲府地方氣象台的職員會在10月左右，使用望遠鏡觀察。若山頂附近的氣溫降到零度以下，有可能積雪的話，值班人員從上午就會多次望著富士山觀察。
富士山初冠雪最早的紀錄為2008年8月9日；最屬出現的紀錄則是2024年，當年受日本全國長時間高溫等因素影響，富士山到11月7日才出現初冠雪。
氣象台人員抱怨目視觀測「壓力很大」
松本守目前62歲，曾在甲府地方氣象台參與觀測富士山初冠雪工作。他笑稱，「職員也很期待富士山下雪的景色，2024那年真的很令人焦慮」。他憶述，當年10月底左右，一天接到20個以上日本各地打來的電話，詢問「大概何時初冠雪」，他自己當時「希望早些落雪，因此觀測到積雪時，就鬆一口氣」。
然而，在夜晚以及雲層厚時，便難以透過目視觀測。據稱，這種情況下，觀測人員要在寒冷的冬天，於屋頂待命接近1小時，也有人抱怨「職員的壓力很大」。
因此當局決定在今秋改變觀測方法，改用氣象雷達、自動氣象觀測系統AMeDAS，以及氣象衛星等工具，可以更客觀地不分晝夜及天氣狀況，來掌握各地積雪資訊。
氣象台職員以前目視是否積雪時，富士山山頂附近若被雲霧遮蓋導致職員無法確認的話，這種情形不能稱為「初冠雪」。透過新的方式觀測積雪，便可能在晚上發布富士山初冠雪。這也可能使民眾難以在當天第一時間遙望富士山初冠雪。
甲府地方氣象台表示，新的觀測方式「能確認更詳細的冠雪狀態，相關數據也能有助於民眾擬定更安全的登山計劃，希望民眾理解新的觀測方式」。