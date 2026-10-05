特朗普俄州活動爆粗鬧民主黨　籲撐共和黨保聯邦補助

美國總統特朗普3日在俄亥俄州造勢時火力全開，不僅爆粗口痛罵民主黨，更直接向選民喊話，若共和黨中期選舉拿下關鍵席次，俄亥俄州更容易獲得聯邦政府財政援助；反之，若民主黨勝選，暗示將不願意出手協助。

「狠狠塞進他們的屁股」

《路透社》報道，特朗普（Donald Trump）當天在俄亥俄州范達利亞（Vandalia），替共和黨聯邦參議員候選人休斯特（Jon Husted）、州長候選人拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）助選。

面對支持者，特朗普表示：「只要出去投票，我們就會贏，而且會大勝，還會把它狠狠塞進他們的屁股。」特朗普隨後持續抨擊民主黨，甚至以粗俗字眼痛罵對手是「一群蠢到不行的混蛋」（dumb son of a bxxxhes），並強調共和黨掌控州政府及聯邦國會席次，將有助俄亥俄州取得更多聯邦資源。