美國時尚品牌CEO殺妻後自轟　疑陷億元財困精神失能

美國《加州郵報》（California Post）引述女子的弟弟明保羅（Paul Min）表示，姊夫沃克（Bryan Walker）與姊姊蜜雪兒（Michelle Min）結婚超過30年，共同創立女性時尚品牌 「Bryn Walker」，但沃克近幾個月卻因財務問題，陷入嚴重精神困境。

美國加州驚傳豪門夫婦雙亡命案，一名時尚品牌執行長與亞裔妻子日前被發現陳屍住家附設露台，兩人均遭槍擊身亡，女子的弟弟透露，姊夫生前因一連串高風險投資及借貸行為，疑似陷入巨大財務危機，損失甚至「超過1億美元（約7.85億港元）」。

保羅透露，沃克在家人不知情情況下，以夫妻名下房產借貸，並進行高風險選擇權及槓桿投資，欠下龐大債務。雖然他已經有一段時間沒有工作，夫妻仍同意讓他運用部分家庭財富進行投資，但最後卻「完全失控」。

「像嬰兒一樣哭」

9月中旬，沃克認為已經損失「遠超過1億美元」，讓沃克精神狀況急遽惡化，保羅回憶：「他整個人縮成一團，像嬰兒一樣哭了好幾個星期。」他透露，沃克當時已陷入嚴重的精神失能狀態。

家人之後將沃克送進醫療機構接受治療，豈料就在原定接受安置當天，沃克突然傳簡訊給一名友人表示「打911」，友人察覺不對勁立刻趕過去，但抵達前傳出槍聲，沃克疑似先開槍射殺妻子，之後再開槍走絕路。

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