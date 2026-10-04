越南露體狂闖美甲店自慰後速逃 赤腳女顧客疑誤踩精液(有片)

越南網民近日上載一段美甲店的閉路電視片段，見到一名男子裸露下半身走入店內，當著女店員和一名女顧客面前自慰後逃去。店員和女顧客走到門口查看，赤腳女顧客卻不幸疑踩到露體狂留下的精液。
報道指，越南不少美容店、水療店和美甲店頻發生變態男子闖入店裡做出猥褻行為，希望當局正視問題。上述片段的男子明顯見到店內只有兩名女子，除掉褲子走進店內。女店員當時正為女顧客美甲，兩人見狀立即起身走到一旁躲避。變態男未有離開，而是跪在地上做出猥褻行為。約在22秒後起身離去。女店員和女顧客待他離去後，才敢走往門口探看，女顧客突然低頭看向腳下的地面，疑似踩中男子留下的體液。
網民：想引起受害人驚慌尖叫
片段曝光後，該男子迅速被認出，更有許多其他美容、美甲等店家出來指控，店面也曾遭該男子騷擾猥褻，並附上監視器畫面。有網民指出，該男子並未做出任何攻擊女性的行為，推測騷擾是為了看見受害者害怕、驚慌尖叫與不知所措的反應；上載該片段的網民表示：「看見這個畫面真的很嚇人…姊妹們，若碰到這狀況到底該怎麼辦？」
Gặp cảnh này sợ thật sự chứ 🥹🥹🥹 Chị em gặp cảnh này xử lý như thế nào ạ 🧐🧐🧐 Giờ sao mạnh dạng thế không biết 🙃🙃🙃 Là giờ phải sổ sàng vậy hở mọi người 🙏🙏🙏 https://t.co/bUzXy2HMYJ— Tâm Di (@tamdi9999) September 27, 2026
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