越南露體狂闖美甲店自慰後速逃 赤腳女顧客疑誤踩精液(有片)

越南網民近日上載一段美甲店的閉路電視片段，見到一名男子裸露下半身走入店內，當著女店員和一名女顧客面前自慰後逃去。店員和女顧客走到門口查看，赤腳女顧客卻不幸疑踩到露體狂留下的精液。

報道指，越南不少美容店、水療店和美甲店頻發生變態男子闖入店裡做出猥褻行為，希望當局正視問題。上述片段的男子明顯見到店內只有兩名女子，除掉褲子走進店內。女店員當時正為女顧客美甲，兩人見狀立即起身走到一旁躲避。變態男未有離開，而是跪在地上做出猥褻行為。約在22秒後起身離去。女店員和女顧客待他離去後，才敢走往門口探看，女顧客突然低頭看向腳下的地面，疑似踩中男子留下的體液。