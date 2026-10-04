南韓多家銀行個資外洩AI疑幫兇 或北韓黑客所為 總統李在明下令徹查

南韓銀行、金融公司及公共機構近日發生個人資料外洩事件，當局未排除這些網絡攻擊使用人工智能(AI)的可能性。南韓總統府周日(4日)表示，總統李在明已下令徹查，並採取應對措施。

路透社報道，南韓金融服務委員會發表聲明指出，委員會主席李伍源(Lee Eog-weon，音譯)周日與金融業協會、監管機構及受影響機構高層舉行緊急會議，並警告金融業必須保持最高警戒以作應對。

李伍源表示，當局不能排除這些網攻使用AI，呼籲採取「以AI防禦AI攻擊」的方式應對，並指示將全面升級金融業的網絡安全架構。