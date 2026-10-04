南韓多家銀行個資外洩AI疑幫兇 或北韓黑客所為 總統李在明下令徹查

南韓銀行、金融公司及公共機構近日發生個人資料外洩事件，當局未排除這些網絡攻擊使用人工智能(AI)的可能性。南韓總統府周日(4日)表示，總統李在明已下令徹查，並採取應對措施。
路透社報道，南韓金融服務委員會發表聲明指出，委員會主席李伍源(Lee Eog-weon，音譯)周日與金融業協會、監管機構及受影響機構高層舉行緊急會議，並警告金融業必須保持最高警戒以作應對。
李伍源表示，當局不能排除這些網攻使用AI，呼籲採取「以AI防禦AI攻擊」的方式應對，並指示將全面升級金融業的網絡安全架構。
南韓金融服務委員會本月2日舉行緊急會議，當時新韓銀行(Shinhan Bank)、KB國民銀行(KB Kookmin Bank)等通報遭到網攻。韓聯社報道，韓亞銀行(Hana Bank)及友利銀行(Woori Bank)也發生類似事件。
網攻來自美、日、英等多地IP
南韓金融服務委員會指出，在新韓銀行9月30日通報遭網攻事件後，當局已展開實地調查，並進一步擴大調查範圍至其他通報的事件。
韓聯社報道，監管機構研判，這些網攻可能廣泛尋找多間金融公司的資訊安全漏洞，而非針對單一金融機構。
涉及銀行向國會議員提交的資料顯示，這些網攻的流量據報來自美國、日本、新加坡、越南及英國等多個國家的IP位址。
另據韓媒報道，周日的緊急會議原訂10月7日舉行，但因發現次級金融機構也發生資料外洩事件，而提前召開。
南韓主要反對黨國民力量黨指出，當局也應調查北韓是否涉案，過去曾有針對南韓金融機構的網絡攻擊，被認為與北韓有關。
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