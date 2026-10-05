俄烏戰爭｜德國總理突訪烏克蘭　宣布供10億歐元軍援

俄烏戰火連天，烏克蘭首都基輔（Kyiv）的空襲警報聲不斷，德國總理默茨（Friedrich Merz）4日到訪基輔，宣布德國將提供對烏軍援10億歐元（約88.2億港元），且將與烏國共同生產無人機和導彈，他也敦促普京「結束這場毫無意義的戰爭」。
經濟代表團成員隨行
《路透社》報道，默茨說，他此趟訪烏是為了支持烏國而來，若不制止俄國的行為，那麼俄國這台戰爭機器遲早會調轉槍頭，朝向歐洲國家。默茨的隨行人員還有經濟部長萊歇（Katherina Reiche），以及經濟代表團成員，包含西門子能源（Siemens Energy）、感測器大廠亨索德（Hensoldt）、軍工企業狄爾防務（DiehlDefence）、無人機製造商量子系統（QuantumSystems）等公司的高階主管。
此外，德國政府官員表示，默茨將宣布一項援助案，提供10億歐元（約88.2億港元）的軍事援助、3.5億歐元（約30.9億港元）的能源領域維修援助等，預計還會敲定德烏共同生產無人機的協議。
加倍反擊俄國煉油廠
報道指出，該項協議的焦點可能會在「反噴射機」無人機的生產上，此前德國國防技術公司「量子系統」（Quantum）已成功測試這類無人機。在今年夏天以來，俄國每天使用數十架高速噴射攻擊無人機，襲擊烏國民用及軍事基礎設施。
烏國總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）說，莫斯科不斷升級對烏國民用基礎設施的攻勢，意在迫使基輔及其他城市的居民離開家園，為此，烏軍將加倍反擊俄國煉油廠作為回應。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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