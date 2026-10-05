俄烏戰爭｜德國總理突訪烏克蘭　宣布供10億歐元軍援

俄烏戰火連天，烏克蘭首都基輔（Kyiv）的空襲警報聲不斷，德國總理默茨（Friedrich Merz）4日到訪基輔，宣布德國將提供對烏軍援10億歐元（約88.2億港元），且將與烏國共同生產無人機和導彈，他也敦促普京「結束這場毫無意義的戰爭」。

經濟代表團成員隨行

《路透社》報道，默茨說，他此趟訪烏是為了支持烏國而來，若不制止俄國的行為，那麼俄國這台戰爭機器遲早會調轉槍頭，朝向歐洲國家。默茨的隨行人員還有經濟部長萊歇（Katherina Reiche），以及經濟代表團成員，包含西門子能源（Siemens Energy）、感測器大廠亨索德（Hensoldt）、軍工企業狄爾防務（DiehlDefence）、無人機製造商量子系統（QuantumSystems）等公司的高階主管。