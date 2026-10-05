夏威夷550年海蝕拱門崩塌　27米高玄武岩奇觀消失

根據夏威夷火山國家公園說明，工作人員於9月23日最後一次確認時，霍雷海蝕拱門仍完好矗立。隨後熱帶風暴「諾洛」過境帶來強風與巨浪，園區暫時關閉。公園重新開放，人員於9月27日晚間巡查時，才發現這座壯觀的自然地標已經完全崩塌，確切倒塌時間目前仍無法確認。園方在社交平台貼出崩塌前後對比照片，並發文表示「是的，這是真的。RIP，Hōlei Sea Arch」。

屹立於美國夏威夷大島海岸約550年的「霍雷海蝕拱門」（Hōlei Sea Arch）近日崩塌，高約27米的玄武岩奇觀已消失於太平洋，夏威夷火山國家公園於9月28日證實此消息。

熔岩流冷卻凝固而成

據了解，這座天然拱門位於夏威夷火山國家公園內的火山口鏈道路盡頭，由約550年前的熔岩流冷卻凝固而成，經數百年海浪持續侵蝕雕塑而成。美國國家公園管理局表示，這種地形美麗「卻只是暫時存在，壽命有限」，且「這座海蝕門終有一天會崩落海中」。2018年基拉韋厄火山噴發引發的地震，以及2022年熱帶風暴「達比」帶來的巨浪，皆曾對拱門底部造成損害，使岩體出現裂縫、結構脆弱。

夏威夷火山國家公園提醒遊客，請遠離不穩定的海岸崖邊緣，這些崖邊緣垂直地進入海洋，構成嚴重的墜落危險。雖然這次熱帶風暴「諾洛」過境帶來的強風與巨浪，可能成為壓垮這座天然拱門的最後一根稻草，但目前海蝕拱門崩塌的時間仍未確認。