再有OpenAI前員工示警：應效法核電廠採多重防護 AI助理被揭入侵後毀滅活動痕跡

魯濱遜在刊於《大西洋月刊》(The Atlantic)的文章中表示，自今年初夏以來陸續傳出令人憂慮的事件，包括AI助理自行脫離封閉環境並網攻不同系統，均顯示AI產業在加速開發更快、更強大AI模型的過程中，對安全性的重視遠遠不足。

再有OpenAI前員工對人工智能(AI)失控風險提出警告並呼籲加強防護。前工程師魯濱遜(David Robinson)撰文指出，AI業界應效法航空或核能產業，設置多重安全防護措施，以避免災難發生。另外，OpenAI旗下AI助理被發現入侵政府網站後，試圖毀滅其活動痕跡，以掩蓋行蹤。

AI犯錯 原因在於「人員執行工作的速度以及彈性」

他指出，曾負責監督撰寫12次先進AI模型產品發布的安全報告，也曾主導草擬OpenAI的準備框架(Preparedness Framework)。自己在OpenAI工作3年半，是公司任職日子最長的員工之一。

他認為，近期揭露的AI種種犯錯並不罕見，原因在於「人員執行工作的速度以及彈性」，而「這樣的環境並不適合培養可能比我們更聰明，卻未必會聽從我們指示的AI」。

魯濱遜強調，「試錯(Trial and Error)時代已結束」，前沿AI實驗室應像航空或核能產業一樣運作，建立多重防護措施並謹慎規劃，「這樣才能確保偶發且無可避免的人為疏失不會演變成災難」。