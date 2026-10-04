杜拜航空劫機案｜突現兩位神秘機師乘客曾怕劫機 施襲副機師發逾3000條帖文包括「厭女」

挽救杜拜航空劫機事件免變成空難的其中一重要因素，是機上當時另有兩位杜拜航空機師，在原本兩名正副機師重傷和被制服後，他們控制飛機安全降落。杜拜航空事後稱他們是當值機師，但沒有解釋為何機上會有4名機師。機頭第二排乘客Daniel Schlichter向美聯社形容那是事件「奇蹟」之一，「不是所有航班有額外兩位機師，在今次事件中，那兩名機師其實負責在飛機抵達(以色列)特拉維夫後駕駛飛機回杜拜，這是他們在機上的唯一原因」。但他也曾擔心該兩名機師為「同黨」騎劫飛機。

阿聯酋當局未有公布施襲副機師身份，但傳媒已公開他是29歲的哈馬米(Hamam al-Hammami)，發布過逾3,000條涉及宗教保守主義和仇視女性帖文；其LinkedIn帳戶曾在事發後9小時，發布了兩帖文涉及以色列航公司片段和恐怖組織阿蓋達的領袖。

乘客Daniel Schlichter稱，也曾擔心突然出現的另兩名機師，是劫機者的同黨。(美聯社)

杜拜航空劫機案｜「害怕兩人騎劫飛機到伊朗」 Schlichter續指，在乘客制服那名施襲副機師後，搭乘航班的其中一名機師立即穿過人群進入駕駛室，然後控制了飛機，「他跳過制服那名恐怖分子的一堆人，走到機師駕駛範圍接管飛機」。另一名「機師乘客」也走進駕駛室並關上門，因不想其他人進入裡面打擾。Schlichter憶述稱，不知兩人在裡面做了甚麼，像過了很長時間，可能10分鐘或以上，急速下降的飛機才轉為平穩。他續稱，與此同時，部分受驚嚇的乘客開始想那兩名走進駕駛室的是甚麼人，亦懷疑他們是否值得信任；兩人穩定了飛機後，並無透過機艙廣播向乘客交代。Schlichter稱，當時有點擔心，甚至害怕走進駕駛室那兩名男子騎劫飛機往伊朗或其他地方。但約在45分鐘後，機師宣布客機將降沙特阿拉伯，他才放下心頭大石。Schlichter形容第一名走進駕駛室的機師真的像英雄，其反應就像知道接下來怎樣做，他就像機長和其他制服兇徒的乘客一樣，救了全機人一命。

杜拜航空劫機案｜施襲副機師遭兩間航空公司拒飛 阿聯酋檢察當局指，杜拜航空副機師用駕駛室的緊急斧頭襲擊機長，試圖控制飛機企圖做出「恐怖主義行為」。根據各傳媒報道，阿曼籍副機師哈馬米曾遭兩間航空公司拒絕他當機師。他曾修讀一間英國大學的航空管理課程，但無接受任何飛機師訓練。哈馬米也曾在澳洲修讀工程學。報道指他2024年參與阿曼航空副機師培訓，但因被發現其思想激進而未獲聘為機師，只是在行政部門工作。根據其LinkedIn帳戶資料，哈馬米於阿曼航空工作7年至去年2月離職，同年6月加入摩洛哥皇家航空，於今年1月離職。摩洛哥皇家航空回應查詢指，哈馬米接受該公司為期3個月的受僱前訓練，但最後不獲聘用。有關披露令人關注航空業界僱員受聘前背景審查的重要性。

杜拜航空劫機案｜事發後9小時發布帖文 哈馬米LinkedIn的帳戶只有兩則帖文，而且在事發後9小時發布，不知是他預設上載時間或是他人代發布。首個帖文包括多段波音737 Max客機的駕駛室影片。他上周三企圖騎劫的飛機是737 Max 8。在其中一短片，拍攝的地方是杜拜國際機場，拍攝者拉近鏡拍攝了屬於以色列國營航空公司以色列航空(El Al)的飛機。而其他片段中的駕駛室影片，根據航班編號和拍攝日期，相信是從杜拜飛往阿曼首都馬斯喀特的客機，與他任職阿曼航空時間吻合。另一片段則拍攝了更多以色列航空和第二大的阿基亞以色列航空公司(Arkia)飛機，片尾還顯示了阿蓋達領袖扎瓦希里和自殺式炸彈襲擊者巴拉維的照片。

杜拜航空劫機案｜求妻子穿罩袍無女人願意嫁 哈馬米父親是阿曼人，母親是敘利亞人，並於阿聯酋出生。他曾在2021至2022年於社交網「X」帳號「Pilot Hamam al-Hammami」發布過逾3,000條帖文，內容關於強烈的宗教保守主義和厭女思想，包括對女性施暴力。例如他曾向一名女網民說，「我會踩扁你的頭……然後跟你離婚」。據悉，其母親曾介紹結婚對象給他，但對方聽到哈馬米要求妻子要戴頭罩和穿罩袍時，便拒絕了他。報道指，哈馬米在帖文中提到，那些女子得悉他是機師後，又反口答應願意嫁給他。