24歲記者任白宮助理新聞秘書　持槍反拜登舊照惹議

特朗普政府加入新血！24歲女記者哈莫妮（Beni Rae Harmony）宣布正式加入政府團隊，擔任白宮助理新聞秘書，而她曾在社交平台公開自己反拜登、手持步槍的照片，其政治立場與形象也受到外界關注。

據了解，哈莫妮曾是伊利諾伊州地方電視台WICS-ABC20的主播，之後擔任白宮特派記者，專職報道白宮動態以及特朗普政府的相關新聞，還曾在共和黨籍政治人物的辦公室實習。