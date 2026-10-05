24歲記者任白宮助理新聞秘書　持槍反拜登舊照惹議

特朗普政府加入新血！24歲女記者哈莫妮（Beni Rae Harmony）宣布正式加入政府團隊，擔任白宮助理新聞秘書，而她曾在社交平台公開自己反拜登、手持步槍的照片，其政治立場與形象也受到外界關注。
據了解，哈莫妮曾是伊利諾伊州地方電視台WICS-ABC20的主播，之後擔任白宮特派記者，專職報道白宮動態以及特朗普政府的相關新聞，還曾在共和黨籍政治人物的辦公室實習。
保守派背景鮮明
不僅如此，她與保守派青年組織「美國轉折點」（Turning Point USA）有關聯，在保守派活動人士柯克（Charlie Kirk）於2025年遇槍擊身亡後，她甚至一度在電視節目上情緒激動地發表悼念內容，色彩鮮明的背景引發爭議。
如今24歲的哈莫妮進入白宮新聞團隊，也多次參加特朗普外出的行程、相關媒體採訪工作等，還負責過安排特朗普搭乘空軍一號的隨行媒體團採訪，顯見哈莫妮逐漸受到重用。不過網上流傳一張她於2021年拍攝的照片，她身穿有反拜登標語的上衣、手持步槍，加上她過去的故事，都隨着她成為白宮團隊成員，成了外界的爭議焦點之一。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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