馬斯克宣布SpaceXAI將改名為SpaceXSI

在美國總統特朗普推動以「超級智能」(super intelligence，SI)取代「人工智能」(artificial intelligence，AI)下，全球首富、SpaceX行政總裁馬斯克周日(表示，將把公司旗下AI部門名稱由「SpaceXAI」改名為「SpaceXSI」。
特朗普上月29日簽署行政命令，要求美國政府以「超級智能」及縮寫「SI」取代「人工智能」及縮寫「AI」。《路透社》報道，馬斯克在其旗下社交平台X就一名用戶有關SpaceXAI是否改名為SpaceXSI的提問時回應：「沒錯，我們會進行這項變更。」
SpaceXAI於7月剛改名不久
直至本報截稿，SpaceXAI的X帳號名稱尚未更改。馬斯克未提供有關名稱變更的進一步資訊，也未說明變更的預計時間表。其實SpaceXAI剛改名不久，SpaceX今年稍早完成對xAI的收購後，原xAI在7月正式改名為SpaceXAI，如今馬斯克又宣布將再改為SpaceXSI，等於短短數個月內連續更換品牌名稱。SpaceX尚未公布「SpaceXSI」正式啟用的時間。
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