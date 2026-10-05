馬斯克宣布SpaceXAI將改名為SpaceXSI

在美國總統特朗普推動以「超級智能」(super intelligence，SI)取代「人工智能」(artificial intelligence，AI)下，全球首富、SpaceX行政總裁馬斯克周日(表示，將把公司旗下AI部門名稱由「SpaceXAI」改名為「SpaceXSI」。

特朗普上月29日簽署行政命令，要求美國政府以「超級智能」及縮寫「SI」取代「人工智能」及縮寫「AI」。《路透社》報道，馬斯克在其旗下社交平台X就一名用戶有關SpaceXAI是否改名為SpaceXSI的提問時回應：「沒錯，我們會進行這項變更。」