致敬《未來戰士2》　機械人自主跳熔爐退役　阿諾舒華辛力加豎拇指道別(有片)

美國人工智能(AI)機械人公司Figure人形機械人Figure 02近日退役，結果團隊讓一批機械人自主跳入75噸重的電弧爐中，更擺出「豎起大拇指」招牌姿勢，重現科幻電影《未來戰士2》處理變形機械人T-1000的經典場景。
Figure在網誌提到，公司創辦人兼行政總裁Brett Adcock擔心其「定制的執行器及其他知識產權」外洩，上網尋求報廢硬件的解決方法。結果吸引《未來戰士》系列電影的主演、前加州州長阿諾舒華辛力加(Arnold Schwarzenegger)提議：「你應該把它們熔化掉」，Figure聯絡對方後亦同意參與拍攝。
部分限量紀念品已經售罄
Figure 02退役紀錄影片顯示，熔爐彷彿裝著沸騰的岩漿，當蓋子打開後，機械人一手抓著鐵鍊、腳踩著鉤子，逐漸往爐心靠近，接著機身開始冒出火光，機械人仍不為所動，繼續隨鐵鍊往下移動，最後只見它執著鐵鍊的手同時豎起大拇指；這時工作人員把防護帽掀開，原來是阿諾舒華辛力加，他亦同樣向機械人豎起大拇指，猶如帶著向電影致敬的退役儀式。隨後亦有其他Figure 02自主跳入熔爐畫面。
Figure提到，只有芬蘭「Imatra」的一家鑄造廠願意合作，團隊只有24小時及6次熔煉機會。熔化所得的金屬材料隨後運回美國，加工為限量紀念品，每款售價500至1,900美元(約3,900至1.48萬港元)，售價較高一款已經售罄。
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