致敬《未來戰士2》　機械人自主跳熔爐退役　阿諾舒華辛力加豎拇指道別(有片)

美國人工智能(AI)機械人公司Figure人形機械人Figure 02近日退役，結果團隊讓一批機械人自主跳入75噸重的電弧爐中，更擺出「豎起大拇指」招牌姿勢，重現科幻電影《未來戰士2》處理變形機械人T-1000的經典場景。

Figure在網誌提到，公司創辦人兼行政總裁Brett Adcock擔心其「定制的執行器及其他知識產權」外洩，上網尋求報廢硬件的解決方法。結果吸引《未來戰士》系列電影的主演、前加州州長阿諾舒華辛力加(Arnold Schwarzenegger)提議：「你應該把它們熔化掉」，Figure聯絡對方後亦同意參與拍攝。