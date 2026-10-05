巴西總統大選爆冷　在囚前總統之子領先盧拉殺入第二輪

《路透社》報道，巴西選舉首輪共有12名候選人角逐，隨着近99%選票開出，博爾索納羅（Flavio Bolsonaro）拿下約47%，盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）則獲得44.9%。兩人的差距遠低於外界原先預期，選前多家私人民調普遍預測盧拉將以約3個百分點領先博爾索納羅。

巴西總統大選首輪投票結果爆出震撼彈，前總統之子、右翼參議員博爾索納羅以約47%有效選票，意外擊敗多數民調預測，與現任總統盧拉一同挺進第二輪，兩人將於25日最終決戰，爭奪巴西總統大位。

父被判處27年徒刑

博爾索納羅是巴西右翼前總統雅伊爾・博爾索納羅（Jair Bolsonaro）之子。其父因2022年敗選後涉及策畫政變，被判處27年徒刑。如今兒子強勢闖入總統大選第二輪，讓巴西政治再次陷入左右兩大陣營激烈對決。

報道表示，這次選戰聚焦生活成本飆升、貪腐與治安惡化等議題。儘管巴西貧富差距及失業率有所下降，盧拉仍難以說服面臨高生活成本、家庭負債與犯罪問題的選民。博爾索納羅則大打「經濟牌」，鎖定民眾對物價與經濟成長的不滿；盧拉陣營則擴大福利措施，並提出新的家庭債務紓困方案。