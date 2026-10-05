聯合國警告：極端高溫恐致孕婦早產流產 嬰兒出生體重過輕或發育遲緩

氣候變化對人類帶來各種影響，聯合國氣候變化綱要公約執行秘書斯蒂爾(Simon Stiell)警告，極端高溫正讓孕婦和初生嬰兒面臨愈來愈高的風險，早產、流產與高溫的關連日益明確。 聯合國氣候變化綱要公約會議會前會(pre-COP)周一(5日)在斐濟召開，斯蒂爾稍後將在會上發表演說，其中引述一項最新調查，指出過去5年，全球5大洲醫療人員，逾三分二人曾目睹高溫天氣引發的併發症。 斯蒂爾指出：「氣溫上升意味著懷孕的風險亦在提高……懷孕期間面臨氣候變化引發的極端高溫，與早產、流產、初生嬰兒體重過輕和孕產婦併發症的關連愈來愈密切。」

他警告：「現狀顯而易見且令人深感憂慮：隨著極端高溫加劇，懷孕與分娩已成為全球氣候危機中一道新的斷層線，可能帶來致命後果……這道斷層線絕不能演變成另一道由氣候變化造成的苦難、不平等以及不公義的深淵。」 科學家警告，氣候變化正讓極端天氣事件更加劇烈，高溫紀錄刷新頻率更高。

歐盟「哥白尼氣候變化服務」(Copernicus Climate Change Service)的數據顯示，從西歐、非洲沙赫爾地區(Sahel)到中美洲，今年約有33國經歷有紀錄以來最炎熱的7月。 這項調查由Wellcome慈善基金會委託進行，針對英國、澳洲、印度、巴西和津巴布韋共1,000名助產士和醫生進行調查。 Wellcome基金會主席、澳洲前總理吉拉德(Julia Gillard)在聲明中表示，氣候變化正讓母親及嬰兒面臨愈來愈高的風險，「極端高溫是隱形殺手，但孕婦絕不能成為被忽視的一群。各國領袖已掌握所需的證據以及對策，現在必須採取行動」。

調查發現，幾乎所有受訪的助產士和醫生都曾照顧受極端高溫影響的產婦或嬰兒。約三分一受訪者表示，見過初生嬰兒出生體重過輕或發育遲緩、餵哺困難，以及脫水或熱傷害等個案，他們認為這些都是極端高溫所造成。 斯蒂爾表示：「懷孕本應是充滿希望的時刻……但對數百萬人來說，氣候衝擊卻讓日常生活充斥著風險，懷孕正變成一段焦慮的時間。」