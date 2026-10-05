「尋寶獵人」挖到6卡鑽石　專家估值可達百萬

美國阿肯色州鑽石坑州立公園(Crater of Diamonds State Park)年初傳出一名「淘寶達人」男子發現一顆重量超過6卡原鑽的新聞，轟動一時。最近經過收藏家及專家估價結果出爐，這顆稀有鑽石的價值可能高達100萬元，折合約780萬港元。

綜合報道，這名幸運兒Jack Pearadin是海軍預備役軍人，自2013年從密蘇里州搬到公園附近居住，就在公園內挖鑽石碰運氣，前前後後已淘出超過300顆，大部分在網上出售，但金額並不大，儘管如此，挖鑽已成為他的嗜好。今年初他跟來自威斯康辛州的老友Michael Schumacher在淘洗一堆混雜沙泥的石頭時，赫然發現一顆重達6.03卡的鵝黃色原鑽。Jack在TikTok直播發現鑽石的過程時，連呼「我的天哪！」收藏家及鑽石專家都估算這顆巨鑽價值100萬元。這顆鑽石是今年在鑽石坑州立公園發現的最大鑽石。Jack打算將他挖到的鑽石命名為「美國夢」(American Dream)，計畫售出後與老友Michael平分利潤。