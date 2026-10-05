「尋寶獵人」挖到6卡鑽石　專家估值可達百萬

美國阿肯色州鑽石坑州立公園(Crater of Diamonds State Park)年初傳出一名「淘寶達人」男子發現一顆重量超過6卡原鑽的新聞，轟動一時。最近經過收藏家及專家估價結果出爐，這顆稀有鑽石的價值可能高達100萬元，折合約780萬港元。
綜合報道，這名幸運兒Jack Pearadin是海軍預備役軍人，自2013年從密蘇里州搬到公園附近居住，就在公園內挖鑽石碰運氣，前前後後已淘出超過300顆，大部分在網上出售，但金額並不大，儘管如此，挖鑽已成為他的嗜好。今年初他跟來自威斯康辛州的老友Michael Schumacher在淘洗一堆混雜沙泥的石頭時，赫然發現一顆重達6.03卡的鵝黃色原鑽。Jack在TikTok直播發現鑽石的過程時，連呼「我的天哪！」收藏家及鑽石專家都估算這顆巨鑽價值100萬元。這顆鑽石是今年在鑽石坑州立公園發現的最大鑽石。Jack打算將他挖到的鑽石命名為「美國夢」(American Dream)，計畫售出後與老友Michael平分利潤。
鑽石坑州立公園是目前對公眾開放的原生鑽石礦床
這個公園前身是一座露天鑽石礦場，礦場結束營運後，1972年成為州立公園並開放公眾入內挖鑽，至今已發現超過3.7萬顆鑽石。美國寶石學院高級經理倫弗羅(Nathan Renfro)介紹，美國目前已知的原生鑽石礦床只有兩處，分別是阿肯色州的鑽石坑州立公園及科羅拉多州的凱爾西湖(Kelsey Lake)，但後者是一個商業鑽石礦場，因此公眾唯一能碰運氣的就只有阿肯色州。公園收取15元門票，遊客可用5加侖的桶子裝滿石頭，帶走任何找到的寶石。迄今在公園所在地發現最大的鑽石，重達40克拉，名為「山姆大叔」(Uncle Sam)，1924年在公園還是鑽石礦場時發現。
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