狗狗衝馬路攔警車狂吠　救下倒地3小時主人(有片)

綜合報道，事發於9月17日晚間，影片顯示，警員在住宅區例行巡邏期間，遭一隻拴著牽引繩的狗狗擋路，牠獨自站在馬路中央，不斷對著警員狂吠。警員起初試圖讓狗狗自行離去：「嗨，你怎麼不回家呢？」但狗狗沒有離開，反而一邊轉身往前走，一邊不斷回頭查看警員，警員才開始察覺狗狗似乎在示意「跟我來」，沿著街道走了一段路，終於來到一家車庫大門敞開的住戶，車道上還有另一隻狗狗。警員關心詢問狗狗：「嗨，你們住在這裡嗎？」一走近卻赫見屋主倒在車庫地板上，無法自行站起。

美國堪薩斯州發生一宗狗狗救主人事件。早前晚間一隻狗狗突然衝出馬路「攔截」警察巡邏車，更對著警員狂吠，成功引來援手，拯救在家跌倒受困3個小時的主人。里伍德警察局(Leawood Police Department)公布隨身攝錄器畫面，分享這隻聰明狗狗的救援過程。

狗主倒地後無力起來受困3小時

原來狗主早前獨自在車庫裡跌倒，惟無力起來，受困至今已3小時。警員見狀立即確認屋主狀況，隨後呼叫醫療人員到場處置。幸好接受救治後，屋主已在家安全休養，逐步康復中。

警方大力讚揚狗狗是「忠實的夥伴」，「多虧這隻狗狗，員警才能及時找到屋主並提供所需協助」。這段溫馨故事在網路上引發熱烈迴響，網民紛紛留言：「好孩子」、「一隻狗留下來保護主人，另一隻狗去求救」、「聰明狗狗和聰明警察，幸好救人成功」、「這隻狗狗可以永遠狂吃牛排了」、「我們可以募資買零食給這些狗狗嗎？」、「狗狗比我們想像的還要聰明！」