俄烏戰爭｜澤連斯基：俄羅斯可能向北韓分享噴射無人機技術

烏克蘭總統澤連斯基周日(4日)表示，他認為俄羅斯可能已將噴射無人機技術分享給盟友北韓。
路透社報道，最近幾周，俄軍大幅增加對烏克蘭使用噴射無人機的頻率，而目前烏克蘭除了派出戰機外，並無有效手段反制。
戰爭初期，北韓向俄羅斯提供數百萬枚炮彈，之後又提供彈道導彈，俄軍使用這些北韓導彈攻擊烏克蘭城市。
被問及俄羅斯是否已將最新一代噴射動力無人機的技術分享給北韓，澤連斯基告訴記者：「當然有。」
他說：「他們(俄羅斯)正與北韓分享所有技術。我不太清楚關於彈道導彈之類的部分，但我認為有，畢竟北韓曾在導彈方面(對俄羅斯)提供過協助。」
南韓和西方國家已多次表達擔憂，指北韓可能以協助俄羅斯應對烏克蘭戰爭為交換，從俄方獲得武器研發方面的協助。
數以千計的北韓士兵被派往俄羅斯，藉由投入俄烏戰爭累積實戰經驗。
此外，自澤連斯基上月在聯合國大會宣布，烏克蘭已將兩名為俄羅斯作戰時被俘的北韓戰俘移交南韓後，烏克蘭與南韓便陷入外交僵局。南韓總統李在明本月2日要求基輔必須承認首爾所稱有關移交北韓戰俘的保密協議並公開致歉，否則南韓將採取行動。
澤連斯基說：「南韓要求我們把北韓士兵交給他們。根據南韓憲法，他們是南韓公民……所以我們把這兩個人交給他們。」他沒有提及李在明上述言論。
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