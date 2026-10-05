俄烏戰爭｜澤連斯基：俄羅斯可能向北韓分享噴射無人機技術

烏克蘭總統澤連斯基周日(4日)表示，他認為俄羅斯可能已將噴射無人機技術分享給盟友北韓。

路透社報道，最近幾周，俄軍大幅增加對烏克蘭使用噴射無人機的頻率，而目前烏克蘭除了派出戰機外，並無有效手段反制。

戰爭初期，北韓向俄羅斯提供數百萬枚炮彈，之後又提供彈道導彈，俄軍使用這些北韓導彈攻擊烏克蘭城市。

被問及俄羅斯是否已將最新一代噴射動力無人機的技術分享給北韓，澤連斯基告訴記者：「當然有。」

他說：「他們(俄羅斯)正與北韓分享所有技術。我不太清楚關於彈道導彈之類的部分，但我認為有，畢竟北韓曾在導彈方面(對俄羅斯)提供過協助。」