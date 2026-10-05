中日關係｜高市早苗發表施政演說　稱該主張的就要主張

日本首相高市早苗5日在眾議院全體會議發表施政方針演說，強調現階段政府最優先課題，是以經濟力量守護國民生活，同時兼顧強勁經濟成長與財政永續。至於持續低迷的中日關係，她強調「該主張的就要堅決主張」，推進維護國家利益的對話。
競爭「前所未有地激烈」
《日本放送協會》（NHK）報道，高市早苗演說一開始表示，各國正競相推動長期、大規模產業政策，國家間競爭「前所未有地激烈」，因此日本「正因如此，現在日本必須站起來」。
她表示，政府正準備「消費稅・支援金法案」，將食品等民眾日常生活最直接相關的飲食商品列為減稅對象，並搭配與所得掛鉤的補助，希望透過不間斷的物價高漲對策，減輕家庭負擔。針對財源疑慮，高市強調「不用擔心」，政府將不依賴赤字國債，確實確保相關財源。
推動「戰略互惠關係」
至於備受關注的中日關係，高市指出，中方是日本的重要鄰國，一方面將全面推動「戰略互惠關係」；另一方面，針對中方在日本周邊的軍事活動及威嚇性措施等，「該主張的就要堅決主張」，同時推進維護國家利益的對話，建立建設性且穩定的關係。
對於日前發生震驚日本的沖繩美軍殺人案，高市重申「極為令人遺憾」。她強調，日方已向美方提出強烈抗議，並要求美方全面配合調查，同時要求美軍相關人員嚴格整肅紀律，徹底防止類似事件再次發生。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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