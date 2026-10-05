中日關係｜高市早苗發表施政演說　稱該主張的就要主張

日本首相高市早苗5日在眾議院全體會議發表施政方針演說，強調現階段政府最優先課題，是以經濟力量守護國民生活，同時兼顧強勁經濟成長與財政永續。至於持續低迷的中日關係，她強調「該主張的就要堅決主張」，推進維護國家利益的對話。

競爭「前所未有地激烈」

《日本放送協會》（NHK）報道，高市早苗演說一開始表示，各國正競相推動長期、大規模產業政策，國家間競爭「前所未有地激烈」，因此日本「正因如此，現在日本必須站起來」。