杜拜航空劫機案｜水電工救全機受女性追捧　特朗普被圈粉

美國《紐約郵報》報道，哈永表示自己曾看過電視節目《空中浩劫》（Air Disasters），學到一些航空知識，因此協助控制飛機，而這場英雄救機行動不只讓哈永受到以色列全國矚目，也讓不少單身女性開始對「水電工」這個職業刮目相看。

「甚麼都不怕」

住在以色列已有10年的美籍以色列女子萊夫（Chaya Lev）告白：「我想要一個水電工，寶貝！」她認為這類男人「甚麼都不怕」，更直言自己已經徹底着迷：「誰不想要一個看完電視節目，就能衝進駕駛艙救下整架飛機的男人？這很性感。」

哈永的魅力甚至獲得美國總統特朗普（Donald Trump）注意，特朗普在一段發布於TikTok的影片中對哈永大讚，甚至展現十足「兄弟情」，「你喜歡我，我也喜歡你」：「他是特朗普的支持者。我也是他的粉絲，而且是非常大的粉絲。」