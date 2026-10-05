杜拜航空劫機案｜副機長曾留學澳洲　傳激進化被立檔調查

杜拜航空FZ1073航班日前驚傳遭恐怖襲擊，副機長涉嫌持緊急逃生斧攻擊機長，企圖奪取客機控制權，導致載有逾170人的客機一度急墜，澳洲警方4日證實，這名副機長曾在墨爾本就讀大學，正清查他與澳洲的關聯。
《路透社》報道，澳洲聯邦警察（AFP）發言人表示，維多利亞州聯合反恐小組正在「調查此人與澳洲的關聯」。該小組由澳洲聯邦警察、維多利亞州警方及澳洲安全情報組織（ASIO）組成。
澳反恐小組正在調查
據兩名熟悉調查的消息人士透露，這名阿曼籍副機師哈馬米（Hammam al-Hammami），曾在澳洲墨爾本就讀大學，另一名消息人士表示，他約10年前曾就讀皇家墨爾本理工大學（RMIT University），但RMIT目前拒絕置評。
未獲得澳洲方面證實
英國《金融時報》4日引述兩名熟悉調查的人士透露，哈馬米在澳洲期間，疑似曾造訪被形容為激進的清真寺，並瀏覽極端主義網站。報道更稱，澳洲情報機構過去已針對哈馬米建立相關檔案，但這項說法尚未獲得澳洲方面證實。
這架隸屬阿拉伯聯合酋長國的杜拜航空班機，9月30日從阿聯飛往以色列特拉維夫，飛行途中哈馬米突然在駕駛艙攻擊機長，所幸機上人員迅速採取行動，最終成功將他制伏。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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