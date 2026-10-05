杜拜航空劫機案｜副機長曾留學澳洲　傳激進化被立檔調查

杜拜航空FZ1073航班日前驚傳遭恐怖襲擊，副機長涉嫌持緊急逃生斧攻擊機長，企圖奪取客機控制權，導致載有逾170人的客機一度急墜，澳洲警方4日證實，這名副機長曾在墨爾本就讀大學，正清查他與澳洲的關聯。

《路透社》報道，澳洲聯邦警察（AFP）發言人表示，維多利亞州聯合反恐小組正在「調查此人與澳洲的關聯」。該小組由澳洲聯邦警察、維多利亞州警方及澳洲安全情報組織（ASIO）組成。

澳反恐小組正在調查

據兩名熟悉調查的消息人士透露，這名阿曼籍副機師哈馬米（Hammam al-Hammami），曾在澳洲墨爾本就讀大學，另一名消息人士表示，他約10年前曾就讀皇家墨爾本理工大學（RMIT University），但RMIT目前拒絕置評。