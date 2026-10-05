日本動畫師桂憲一郎病逝終年59歲　作品包括《北斗之拳》《亂馬1/2》

日本動畫師桂憲一郎在上月底離世，終年59歲。其太太在今日（5日）公布死訊。桂憲一郎曾參與《北斗之拳》的動畫以及《亂馬1/2》的原畫製作，之後在《超時空要塞7》擔任原畫及角色設計，最新的著名作品有《關於我轉生變成史萊姆這檔事》的作畫監督。

桂憲一郎的太太宮地聰子在周一發有其丈夫病逝的消息，公告表示桂憲一郎在今年9月30日因病接受治療期間病逝，終年59歲。宮地表示因為桂的喪禮只邀請家人及好友參加，故此延遲公布消息，並感謝與其合作過的製作公司及工作人員等。