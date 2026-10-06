六旬漢因朋友惡作劇發現確診乳癌 開玩笑竟救一命

美國維珍尼亞州一名62歲男子Robert Pfleghardt，5年前與好友前往拉斯維加斯旅行，幾人打鬧嬉戲，其中一人突然捏他的乳頭，豈料「惡作劇」救了他一命。事後Robert Pfleghardt持續劇烈疼痛，求醫檢查確診為乳癌。

Robert Pfleghardt回憶指，當時自己和朋友們在旅途中互相開玩笑，朋友突然捏他的乳頭，然而疼痛在旅程結束後仍持續。

由於疼痛遲遲沒有消退，他決定前往醫院檢查，醫生發現他的胸部有腫塊隨即安排進一步檢查，結果竟證實是乳癌。由於男性乳癌相當罕見，Robert Pfleghardt接受乳房X光造影檢查時，甚至一度被醫療人員誤認為女性。