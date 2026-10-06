六旬漢因朋友惡作劇發現確診乳癌 開玩笑竟救一命

美國維珍尼亞州一名62歲男子Robert Pfleghardt，5年前與好友前往拉斯維加斯旅行，幾人打鬧嬉戲，其中一人突然捏他的乳頭，豈料「惡作劇」救了他一命。事後Robert Pfleghardt持續劇烈疼痛，求醫檢查確診為乳癌。
Robert Pfleghardt回憶指，當時自己和朋友們在旅途中互相開玩笑，朋友突然捏他的乳頭，然而疼痛在旅程結束後仍持續。
由於疼痛遲遲沒有消退，他決定前往醫院檢查，醫生發現他的胸部有腫塊隨即安排進一步檢查，結果竟證實是乳癌。由於男性乳癌相當罕見，Robert Pfleghardt接受乳房X光造影檢查時，甚至一度被醫療人員誤認為女性。
確診後，醫生最初建議他接受雙側乳房切除手術，但他選擇接受局部腫瘤切除。他表示，手術後檢查顯示腫瘤邊緣相當清楚，「只有一個腫塊，不像蜘蛛網一樣到處擴散」，但醫生仍建議接受1個月的放射治療。
男性罹患乳癌比例低
根據資料顯示，男性罹患乳癌發病率約為十萬分之一，風險因素包括年齡增加、基因突變、家族病史、過去接受放射治療或荷爾蒙治療、肥胖，以及部分睪丸相關疾病等。值得注意的是，男性乳癌死亡率約比女性高19%，主因之一是忽視風險，延誤求醫與治療。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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