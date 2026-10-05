俄烏戰爭｜基輔市內大橋遭炸穿留大洞　俄羅斯無人機來襲一刻曝光(有片)

俄羅斯日前事先張揚將襲擊烏克蘭首都基輔，呼籲外國人離開。德國總理默茨周日訪基輔當天，俄羅斯無人機襲擊市內重要橋樑「北橋」(Northern Bridge或稱Pivnichnyi)，大橋被炸穿留下一個大洞，最少2人受傷。大橋受襲一刻片段曝光，無人機瞬間飛至並擊中橋面，爆出巨大火球，當時橋面車來車往。據悉，俄羅斯最近數星期採用了新型的高速噴射無人機，其快速飛行驟眼看以為是導彈。

俄烏戰爭｜分析：冬季來臨成戰事決定性一刻

基輔有8條橋樑橫跨第聶伯河(Dnipro River)，連接東西面，市內300萬名居民中有很多人使用那些橋樑上下班，每天約有50萬輛汽車行駛。這已是俄羅斯連續第4天襲擊有關橋樑，除了北橋，南橋(Southern Bridge或稱Pivdennyi)上周四和周五遭到5次攻擊。俄軍方聲稱，有關空襲是阻截烏克蘭將軍備運往烏克蘭南部黑海港口城市敖德薩。分析警告，冬季來臨或成為戰事決定性一刻，嚴冬阻礙了烏克蘭軍備的物流運輸。