肯塔基威士忌大亨涉豪宅裝30針孔鏡頭偷拍家人如廁行房 自己偷情亦成主角

美國肯塔基州知名波本威士忌品牌Angel's Envy創辦人亨德森(Wes Henderson)，近日被家人指控他在佛州豪宅內偷裝多個針孔攝影機，偷拍家人的性行為等私隱。事件曝光後，亨德森已被旗下公司解除CEO職務。

《紐約郵報》報道，亨德森的家人向法院提出民事訴訟。根據入稟狀，家人今年6月在亨德森位於佛州墨爾本附近的豪宅留宿期間，意外發現多達15部針孔攝影機。取出記憶卡並查看影片後，發現他們被偷拍性行為，以及在更衣或如廁時的私密畫面。