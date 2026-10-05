肯塔基威士忌大亨涉豪宅裝30針孔鏡頭偷拍家人如廁行房 自己偷情亦成主角

美國肯塔基州知名波本威士忌品牌Angel's Envy創辦人亨德森(Wes Henderson)，近日被家人指控他在佛州豪宅內偷裝多個針孔攝影機，偷拍家人的性行為等私隱。事件曝光後，亨德森已被旗下公司解除CEO職務。
《紐約郵報》報道，亨德森的家人向法院提出民事訴訟。根據入稟狀，家人今年6月在亨德森位於佛州墨爾本附近的豪宅留宿期間，意外發現多達15部針孔攝影機。取出記憶卡並查看影片後，發現他們被偷拍性行為，以及在更衣或如廁時的私密畫面。
自己亦成主角 也偷拍未成年露宿者如廁
入稟狀指出，針孔攝影機也拍下亨德森出軌、跟其他女性發生性行為，以及一名疑未成年且身上有便攜式醫療裝置的露宿者使用屋內廁所的畫面。
家人揭發亨德森如此荒唐的行徑後即報警，並前往他位於肯塔基州的另一幢豪宅檢查，同樣發現15部針孔攝影機。本月2日，亨德森的代表律師表示，亨德森否認所有指控，預期原告稍後將主動撤回訴訟，否則亨德森將全力抗辯。
創立知名威士忌品牌 買肯塔基城堡
60歲的亨德森是波本威士忌名人堂成員，曾任消防員，其後創立Angel's Envy，並於2015年以約1.5億美元(約11.7億港元)出售給Bacardi酒廠。2023年他以1,900萬美元(約1.5億港元)買下肯塔基州「肯塔基城堡」(Kentucky Castle)莊園，並計劃斥資9,250萬美元(約7.2億港元)興建蒸餾廠，但這計劃已擱置。
事件曝光後，亨德森旗下的TKC蒸餾公司(TKC Distilling)宣布解除他CEO職務，並由兒子接任CEO。該公司表示，將對相關指控展開調查，並承諾以負責任態度妥善處理。此外，警方暫未未對亨德森提出刑事起訴。
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