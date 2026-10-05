諾貝爾醫學獎由德國和美國3位科學家奪得 促成光遺傳學發展有助大腦研究

一年一度的諾貝爾獎周一(5日)開始公布，率先揭曉的醫學獎由美國科學家戴塞羅思(Karl Deisseroth)和兩名德國科學家黑格曼(Peter Hegemann)及內格爾(Georg Nagel)奪得，以表揚他們於光控離子通道(light-gated ion channels)與和光遺傳學(optogenetics)方面的發現。他們奠定了光遺傳學的基礎，使研究人員能夠研究活腦中的神經細胞如何影響記憶、感覺和行為，並揭示與神經系統和精神疾病相關的神經回路。3人的研究為神經科學開啟了一個新時代，加深研究人員對大腦運作的理解。

71歲的黑格曼和73歲的內格爾在九十年代初，於一種單細胞藻類中發現了一種名為通道視紫紅質的特殊蛋白質。這種位於細胞表面的蛋白質受到藍光照射時，其中的離子通道會像門一樣打開，使帶電離子進入細胞並產生電訊號。他們還發現，將這種蛋白質置於其他細胞中，也可以使這些細胞對光產生反應。54歲的戴塞羅思隨後將編碼通道視紫紅質的基因導入大鼠神經細胞，通過藍光照射成功觸發神經訊號。他於2005年發表了這一研究成果，並於兩年後在實驗鼠大腦中利用光控制神經細胞活動。這種方法被稱為光遺傳學，現時用於全球的實驗室，以揭開大腦的奧秘。