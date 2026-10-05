諾貝爾醫學獎由德國和美國3位科學家奪得 促成光遺傳學發展有助大腦研究

一年一度的諾貝爾獎周一(5日)開始公布，率先揭曉的醫學獎由美國科學家戴塞羅思(Karl Deisseroth)和兩名德國科學家黑格曼(Peter Hegemann)及內格爾(Georg Nagel)奪得，以表揚他們於光控離子通道(light-gated ion channels)與和光遺傳學(optogenetics)方面的發現。他們奠定了光遺傳學的基礎，使研究人員能夠研究活腦中的神經細胞如何影響記憶、感覺和行為，並揭示與神經系統和精神疾病相關的神經回路。3人的研究為神經科學開啟了一個新時代，加深研究人員對大腦運作的理解。
71歲的黑格曼和73歲的內格爾在九十年代初，於一種單細胞藻類中發現了一種名為通道視紫紅質的特殊蛋白質。這種位於細胞表面的蛋白質受到藍光照射時，其中的離子通道會像門一樣打開，使帶電離子進入細胞並產生電訊號。他們還發現，將這種蛋白質置於其他細胞中，也可以使這些細胞對光產生反應。54歲的戴塞羅思隨後將編碼通道視紫紅質的基因導入大鼠神經細胞，通過藍光照射成功觸發神經訊號。他於2005年發表了這一研究成果，並於兩年後在實驗鼠大腦中利用光控制神經細胞活動。這種方法被稱為光遺傳學，現時用於全球的實驗室，以揭開大腦的奧秘。
光遺傳學助研究抑鬱症和認知障礙症等神經機制
醫學獎評審委員、瑞典卡羅琳醫學院臨床免疫學教授潘嬙向新華社稱，光遺傳學為研究大腦功能提供了重要工具，也展現出臨床應用潛力。研究人員已嘗試利用這一技術幫助某些視網膜疾病患者恢復部分視覺功能，並用其研究抑鬱症、阿茲海默症(認知障礙症)和疼痛等疾病背後的神經機制。另一評審委員、遺傳學教授Anna Wedell指出，3人開啟了神經科學新時代，而這只是開始，光遺傳學令大家首次明白大腦如處理訊息，以及大腦裡的神經元如何互動。
戴塞羅思來自史丹福大學(Stanford University)，為生物工程學和精神醫學教授，而黑格曼和內格爾分別來自德國柏林洪堡大學(Humboldt University of Berlin)和德國維爾茨堡大學(University of Wurzburg)。3人瓜分1,200萬瑞典克朗(約938萬港元)奬金。3名得獎科學家將瓜分1,200萬瑞典克朗(約938萬港元)奬金。諾貝爾物理學獎和化學獎分別於周二和周三公布，文學獎則於周四。較為受關注的和平獎於周五揭曉，而最後的經濟學獎則在下周一(12日)公布。