諾貝爾醫學獎由德國和美國3位科學家奪得 助研究大腦活動

一年一度的諾貝爾獎周一(5日)起開始公布，率先揭曉的醫學獎由美國科學家Karl Deisseroth(54歲)和兩名德國科學家Peter Hegemann(71歲)及Georg Nagel(73歲)奪得，以表揚他們於光控離子通道(light-gated ion channels)與和光遺傳學(optogenetics)的發現。他們的研究與大腦活動有關，促成光遺傳學，在活腦中可以開關個別神經細胞的活動；有關方法現時用於全球的實驗室，以揭開大腦的奧秘。Deisseroth來自史丹福大學，為生物工程學和精神醫學教授，而Hegemann和Nagel分別來自Humboldt University of Berlin和University of Wurzburg。3人瓜分1,200萬瑞典克朗(約938萬港元)奬金。諾貝爾物理學獎和化學獎分別於周二和周三公布，文學獎則於周四。較為受關注的和平獎於周五揭曉，而最後的經濟學獎則在下周一(12日)公布。