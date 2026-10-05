諾貝爾醫學獎由德國和美國3位科學家奪得 研究大腦活動

一年一度的諾貝爾獎周一(5日)起開始公布，率先揭曉的醫學獎由美國科學家Karl Deisseroth(54歲)和兩名德國科學家Peter Hegemann(71歲)及Georg Nagel(73歲)奪得，以表揚他們於光控離子通道(light-gated ion channels)與和光遺傳學(optogenetics)的發現。他們的研究與大腦活動有關，促成光遺傳學，在活腦中可以開關個別神經細胞的活動；有關方法現時用於全球的實驗室，以揭開大腦的奧秘。Deisseroth來自史丹福大學，為生物工程學和精神醫學教授，而Hegemann和Nagel分別來自Humboldt University of Berlin和University of Wurzburg。3人瓜分1,200萬瑞典克朗(約938萬港元)奬金。諾貝爾物理學獎和化學獎分別於周二和周三公布，文學獎則於周四。較為受關注的和平獎於周五揭曉，而最後的經濟學獎則在下周一(12日)公布。
根據網上資料，光控離子通道是光遺傳學中的一類蛋白質，其通過視黃醇分子的光誘導異構化來啟動，進而引發結構變化以打開通道孔道或啟動泵迴圈。這些工具作為光控電導或電流源，能夠在毫秒級的時間尺度上精確控制膜電位和細胞活動。除了在神經科學中用於因果性測試特定神經元群體的功能外，它們還廣泛應用於發育生物學、細胞信號傳導和生理學研究中。
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