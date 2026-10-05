沖繩美軍中將為殺人盜竊事件回應　新知事促修訂美日協議

日本沖繩縣發生的美軍殺害女子事件，新沖繩知事古謝玄太今日（5日）立即召見美軍駐沖繩美軍的指揮官。美軍指揮官的班捷文屈臣（Benjamin T. Watson）僅表示對事件感到悲痛，以及要求美軍人員要保持正直紀律，但古謝批評每次出事都是同樣的說法，但未曾有改善，呼籲要重新檢視《駐日美軍地位協議》。

20歲的美國海軍陸戰隊成員巴拉德（Devin Jacob Ballard），涉嫌在那霸市的一間酒店，勒死一名日本女性，並偷走其銀包及其他財產的事件。古謝玄太今日召見美軍沖繩的指揮官。美軍中將屈臣在沖繩縣辦公室表示：「我們對這次嚴重事件深感悲痛。我們理解此事給沖繩社區帶來的巨大焦慮。我們期望所有美軍人員恪守最高的行為準則，並將繼續努力，不辜負社區的信任，成為守紀律、負責任的鄰居。」