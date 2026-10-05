沖繩美軍中將為殺人盜竊事件回應　新知事促修訂美日協議

日本沖繩縣發生的美軍殺害女子事件，新沖繩知事古謝玄太今日（5日）立即召見美軍駐沖繩美軍的指揮官。美軍指揮官的班捷文屈臣（Benjamin T. Watson）僅表示對事件感到悲痛，以及要求美軍人員要保持正直紀律，但古謝批評每次出事都是同樣的說法，但未曾有改善，呼籲要重新檢視《駐日美軍地位協議》。
20歲的美國海軍陸戰隊成員巴拉德（Devin Jacob Ballard），涉嫌在那霸市的一間酒店，勒死一名日本女性，並偷走其銀包及其他財產的事件。古謝玄太今日召見美軍沖繩的指揮官。美軍中將屈臣在沖繩縣辦公室表示：「我們對這次嚴重事件深感悲痛。我們理解此事給沖繩社區帶來的巨大焦慮。我們期望所有美軍人員恪守最高的行為準則，並將繼續努力，不辜負社區的信任，成為守紀律、負責任的鄰居。」
高市早苗：駭人聽聞
然而古謝就批評：「每次事件發生後，我們都要求採取措施防止再次發生。必須指出的是，美軍在維護紀律和提供人權教育方面的努力完全無效。」他要檢視《駐日美軍地位協議》，而他在之前也召見日本防衛省的沖繩防衛局局長以及外務省沖繩事務大臣提出同樣的抗議。
日本首相高市早苗也在臨時國會會議上提及事件：「我們對死者表示最深切的哀悼，並受害者家人致以最摯誠的慰問。我們對這宗駭人聽聞的罪行深感痛惜，日本政府已向美方提出強烈抗議，要求美方全力配合調查，加強美軍人員紀律，並採取徹底措施防止此類事件再次發生。」
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