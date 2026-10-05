滋擾8年日本長野識食黑熊被獵殺　衝向警察遭擊斃

日本長野縣警察及中野市政府公布，在上月底他們擊殺一頭在當地出沒了8年的黑熊「布丁熊」，該熊當時企圖衝向警員，最後距離警察15米位置被擊斃，這頭熊去曾破壞當地種植「晴王」葡萄及「信州黃金雞」農場。

長野警察表示，在9月29日的上午9時，他們接獲舉報指在一個葡萄園發現一頭熊。警方指當地自9月24日起就一直有熊出沒舉報。其後警察到場發現一隻成年的熊在田野間走動，於是通知市政府安排獵人帶同麻醉槍準備。至10時半，該頭熊突然向警察所在方向前進，並想追着1名警員，於是指示現場一位持步槍的獵人開槍，在打中2槍後，熊在距離警察15米位於被獵殺。