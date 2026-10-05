滋擾8年日本長野識食黑熊被獵殺　衝向警察遭擊斃

日本長野縣警察及中野市政府公布，在上月底他們擊殺一頭在當地出沒了8年的黑熊「布丁熊」，該熊當時企圖衝向警員，最後距離警察15米位置被擊斃，這頭熊去曾破壞當地種植「晴王」葡萄及「信州黃金雞」農場。
長野警察表示，在9月29日的上午9時，他們接獲舉報指在一個葡萄園發現一頭熊。警方指當地自9月24日起就一直有熊出沒舉報。其後警察到場發現一隻成年的熊在田野間走動，於是通知市政府安排獵人帶同麻醉槍準備。至10時半，該頭熊突然向警察所在方向前進，並想追着1名警員，於是指示現場一位持步槍的獵人開槍，在打中2槍後，熊在距離警察15米位於被獵殺。
日本政府指10月熊出沒增加
警察表示他們依據法例下達命令，允許警方在存在危及人身或生命安全風險的情況下，命令旁觀者和相關人員採取措施防止傷害。而市政府表示，被獵殺的熊體長144厘米，重80公斤，從牠的爪以及面上的傷痕，相信是當地肆虐8年的黑熊「YN15」。報道指，YN15在7至8年前起於中野市出沒，去年當地有種植「晴王」葡萄的果園，以及個養殖當地招牌的「信州黃金雞」農場遭到破壞，並相信都是YN15所為。由於YN15體型肥胖，因此又有「布丁熊」的別名。市政府多年來一直追蹤這隻熊，並對能撲滅表示安心。
去年日本熊害頻頻，今年亦有多宗熊出沒的報告。日本環境省表示，熊出沒次數將在秋季增加，呼籲公眾加強防範採施。去年熊襲擊事件最多也在10月。
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