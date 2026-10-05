越南12人團夥潛住宅區偷2700隻貓 製貓肉轉賣餐廳 僅50隻倖存

越南官方媒體周一(5日)引述胡志明市警方報道，11名男子每晚於深夜11時至凌晨4時，會分組騎著電單車在住宅區內遊蕩、尋找「目標」。他們利用自製陷阱或工具捉貓，每組人一晚能捉到4至10隻貓，再賣給39歲的集團首腦Luu Thanh Binh。他將活貓暫放在一處秘密地點，宰殺製成貓肉後再轉售給當地餐廳。這些貓隻在餐廳的售價約為每公斤7萬越南盾(約21.1港元)。

越南胡志民市警方周日(4日)破獲一個由12名男子組成的犯罪集團，涉嫌在晚上潛入住宅區偷走約2,700隻貓，之後將貓隻轉賣給食肆作貓肉出售。

警方指，該偷貓集團於7月首次被發現，警方跟蹤監視，周日將12人一網打盡，並落案起訴。行動中，警方檢獲50隻活貓、55個捕貓陷阱、兩台秤和兩台除毛機。

越南餐廳出售貓狗肉須持有動物來源證書

警方表示，該12名男子涉嫌盜竊財產被捕，他們已承認偷走及販運約2,700隻貓。警方救回50隻貓，已將其中13隻交還主人，其他則等候主人來領回。在越南，食貓肉和狗肉屬合法，許多餐廳提供貓肉狗肉菜餚，但必須持有證明動物來源的證書。一般正規來源是鄉村地區的「幼犬肥育場」(Puppy-fattening farms)或鄉村農民出售的自家貓狗。

越南年輕一代反對吃貓狗

根據越南法律，貓狗被視為私有財產，偷竊牠們便觸犯「盜竊財產」罪，但通常僅適用於動物價值超過200萬越南盾(約603港元)的情況。