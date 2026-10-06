黃仁勳自爆錫過男人 對象為南韓三星員工

輝達（NVIDIA ）行政總裁黃仁勳日前在紐約一場活動，突然語出驚人，自爆曾在南韓與一名男子「嘴對嘴」，對象為三星員工，引起一陣譁然。

活動為The Korea Society年度晚宴，黃仁勳當天與《美國廣播公司》（ABC）韓裔女主播Juju Chang對談。黃仁勳先笑著表示，「我講一件不太適合在這裡說的事。我這輩子唯一一次被男人親吻3，就是在南韓。」

Juju Chang聽完後愣了一下，笑稱黃仁勳的妻子Lori當時恐怕正在想，「這話題到底要發展到哪裡去？」黃仁勳進一步透露，當時親吻他的男子身份，「我也不知道。而且那個人是三星的員工，Jay。」