黃仁勳自爆錫過男人 對象為南韓三星員工

輝達（NVIDIA ）行政總裁黃仁勳日前在紐約一場活動，突然語出驚人，自爆曾在南韓與一名男子「嘴對嘴」，對象為三星員工，引起一陣譁然。
活動為The Korea Society年度晚宴，黃仁勳當天與《美國廣播公司》（ABC）韓裔女主播Juju Chang對談。黃仁勳先笑著表示，「我講一件不太適合在這裡說的事。我這輩子唯一一次被男人親吻3，就是在南韓。」
Juju Chang聽完後愣了一下，笑稱黃仁勳的妻子Lori當時恐怕正在想，「這話題到底要發展到哪裡去？」黃仁勳進一步透露，當時親吻他的男子身份，「我也不知道。而且那個人是三星的員工，Jay。」
自言酒後不會介意
黃仁勳及後表示自己還有「一些嚴肅的事情」要談，不過隨即又想到南韓名物，詢問把燒酒加入啤酒的飲料叫甚麼，主持人回答「Soju bomb（燒酒炸彈）」後，接著黃仁勳笑著補充，「你喝了大約10杯，就完全不會介意跟男人親嘴了。」
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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