朝鮮半島｜南韓前線官兵驚揭持無上彈空槍巡防 軍方：非軍事區爆炸北韓埋地雷引起

南北韓只是停戰而非終戰，技術上仍處於戰爭狀態，但驚傳在前線執行巡防任務的軍官和士兵所持槍械，竟然無裝上實彈，對北韓防務過於鬆懈。另外，南韓國防部證實最近在兩韓非軍事區發生的爆炸，是北韓地雷引起，並且非由暴雨洪水沖至非軍事區，而是北韓軍隊在12個月前埋下。

韓聯社稱，根據國會國防委員會所屬議員等多方消息，除了陸軍第一軍團，負責前線巡防任務的第二、第三、第五軍團被發現執勤官兵所持槍械未裝彈。國防部一名負責人周一(5日)透露，根據調查結果，國防部將對陸軍地面作戰司令部及其下轄軍團給予警告處分，並要求聯合參謀本部採取措施整頓。報道指，第一軍團負責西部戰線的軍事防務，今年7月被揭擅自調整巡防作戰方針，引發爭議。根據方針，其下轄部隊從今年上半年起在前線哨所和一般前哨執行巡防任務時，不再預先對K6重機槍、K4自動榴彈發射器等槍械裝上實彈，而是改為在槍械旁放置裝有實彈的彈匣備用。國防部8月開始調查前線部隊的槍械及彈藥使用情況，揭發多個部隊無上實彈。