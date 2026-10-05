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出版：2026-Oct-05 21:39
更新：2026-Oct-05 21:39

朝鮮半島｜南韓前線官兵驚揭持無上彈空槍巡防 軍方：非軍事區爆炸北韓埋地雷引起

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朝鮮半島｜南韓前線官兵驚揭持無上彈空槍巡防 軍方：非軍事區北韓埋地雷引起

南韓多個前線部隊被揭官兵持無上實彈的槍械巡防。圖為南韓士兵與美國士兵參與聯合軍演。(資料圖片)

南北韓只是停戰而非終戰，技術上仍處於戰爭狀態，但驚傳在前線執行巡防任務的軍官和士兵所持槍械，竟然無裝上實彈，對北韓防務過於鬆懈。另外，南韓國防部證實最近在兩韓非軍事區發生的爆炸，是北韓地雷引起，並且非由暴雨洪水沖至非軍事區，而是北韓軍隊在12個月前埋下。

韓聯社稱，根據國會國防委員會所屬議員等多方消息，除了陸軍第一軍團，負責前線巡防任務的第二、第三、第五軍團被發現執勤官兵所持槍械未裝彈。國防部一名負責人周一(5日)透露，根據調查結果，國防部將對陸軍地面作戰司令部及其下轄軍團給予警告處分，並要求聯合參謀本部採取措施整頓。報道指，第一軍團負責西部戰線的軍事防務，今年7月被揭擅自調整巡防作戰方針，引發爭議。根據方針，其下轄部隊從今年上半年起在前線哨所和一般前哨執行巡防任務時，不再預先對K6重機槍、K4自動榴彈發射器等槍械裝上實彈，而是改為在槍械旁放置裝有實彈的彈匣備用。國防部8月開始調查前線部隊的槍械及彈藥使用情況，揭發多個部隊無上實彈。

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朝鮮半島｜北韓於軍事分界線以南10米埋地雷

至於9月21日兩韓非軍事區發生爆炸事件，造成兩名南韓士兵腳踝嚴重受傷，另一人輕傷。聯合參謀本部次長權大元周一在記者會上稱，確認引起爆炸的是北韓地雷，朝軍於軍事分界線以南約10米處埋下，大約是在12個月前埋藏。過往北韓地雷也曾因暴雨洪水沖至分界線南韓一方，但今次調查發現，地雷埋於約3至10厘米深地下。從受傷士兵身體取得的碎片，亦與之前發現的北韓地雷相同。

朝鮮半島｜南韓軍方要求北韓道歉

聯合參謀本部同時稱，已於周一約下午12時51分在軍事分界線以南一方清除了一處地雷陣。記者會播出了引爆地雷的畫面。南韓軍方強烈要求北韓對受傷士兵道歉，並立即清除違反兩韓停戰協議所埋下的地雷；若北韓不自行清除埋在軍事分界線的地雷，南韓會繼續掃雷行動。有報道指，南韓內部對今次事件意見分歧，有官員主張制裁北韓，但總統李在明的立場是與北韓修好。

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