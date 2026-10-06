特朗普成立「SI工作組」保美國領先 馬斯克稱SpaceXAI將改名SpaceXSI

在美國總統特朗普推動以「超級智能」(super intelligence、SI)取代「人工智能」(artificial intelligence、AI)，最新宣布成立「超級智能工作組」(Superintelligence Task Force)，由多名高級官員領導，負責統籌聯邦政府在SI領域的工作，以確保美國維持全球領先地位。全球首富、SpaceX行政總裁馬斯克響應特朗普，周日表示將把公司旗下AI部門名稱由「SpaceXAI」改名為「SpaceXSI」。
特朗普上月29日簽署行政命令，要求美國政府以「超級智能」及縮寫「SI」取代「人工智能」及縮寫「AI」。同日，多家美國科技企業負責人在白宮簽署「白宮超級智能協議」，承諾加強人工智能安全監管。及至周日，特朗普在社交平台發文，公布成立「超級智能工作組」，並委任國家情報總監克萊頓、聯邦貿易委員會主席弗格森、國防部副部長邁克爾，以及人事管理局局長庫珀共同領導工作組。根據安排，工作組將協調聯邦政府各部門的相關措施，推動美國在超級智能領域保持競爭優勢。工作組同時負責促進聯邦政府與消費者、公益團體、宗教組織、關鍵基礎設施供應商，以及人工智能企業之間的合作與互動，並直接向特朗普及白宮幕僚長懷爾斯匯報。
孫正義憂慮強大AI遭濫用
一直積極推動人工智能發展的軟銀集團領導人孫正義，近日罕有公開談及相關風險。孫正義在京都一個探討科技與社會的論壇上表示，人類已沒有彼此爭鬥的選項，各國應攜手合作，共同控制強大人工智能模型可能帶來的威脅。他警告，一旦超級智能落入錯誤的人手，將會變成「超級危險」。OpenAI行政總裁奧爾特曼接受傳媒訪問時則表示，社會在享受人工智能帶來好處的同時，也需要接受當中存在一些負面影響。他指，OpenAI將致力確保相關技術不被誤用，避免出現重大入侵事件及詐騙問題。
路透社報道，馬斯克在其旗下社交平台X就一名用戶有關SpaceXAI是否改名為SpaceXSI的提問時回應：「沒錯，我們會進行這項變更。」馬斯克未提供有關名稱變更的進一步資訊，也未說明預計時間。其實SpaceXAI剛改名不久，SpaceX今年稍早完成對xAI的收購後，原xAI在7月正式改名為SpaceXAI，如今馬斯克又宣布將再改為SpaceXSI，等於短短數個月內連續更換品牌名稱。SpaceX尚未公布「SpaceXSI」正式啟用的時間。