特朗普成立「SI工作組」保美國領先 馬斯克稱SpaceXAI將改名SpaceXSI

在美國總統特朗普推動以「超級智能」(super intelligence、SI)取代「人工智能」(artificial intelligence、AI)，最新宣布成立「超級智能工作組」(Superintelligence Task Force)，由多名高級官員領導，負責統籌聯邦政府在SI領域的工作，以確保美國維持全球領先地位。全球首富、SpaceX行政總裁馬斯克響應特朗普，周日表示將把公司旗下AI部門名稱由「SpaceXAI」改名為「SpaceXSI」。

特朗普上月29日簽署行政命令，要求美國政府以「超級智能」及縮寫「SI」取代「人工智能」及縮寫「AI」。同日，多家美國科技企業負責人在白宮簽署「白宮超級智能協議」，承諾加強人工智能安全監管。及至周日，特朗普在社交平台發文，公布成立「超級智能工作組」，並委任國家情報總監克萊頓、聯邦貿易委員會主席弗格森、國防部副部長邁克爾，以及人事管理局局長庫珀共同領導工作組。根據安排，工作組將協調聯邦政府各部門的相關措施，推動美國在超級智能領域保持競爭優勢。工作組同時負責促進聯邦政府與消費者、公益團體、宗教組織、關鍵基礎設施供應商，以及人工智能企業之間的合作與互動，並直接向特朗普及白宮幕僚長懷爾斯匯報。