疑染肺鼠疫 近200人須隔離 俄女研究員打破活菌試管病亡

俄羅斯西伯利亞接壤蒙古的地區傳出懷疑有病原體外洩，一名女子死亡。當地傳媒報道，事故發生在距離伊爾庫次克州首府伊爾庫次克市不遠的謝列霍夫（Shelekhov）防疫研究所，死者為任職研究員的28歲女子達莉亞（Daria Shipilova），她於9月25日不慎打破載有鼠疫桿菌的試管，疑感染肺鼠疫，及後病情急轉直下，到10月2日死亡，俄羅斯衛生防疫部門就指，女研究員死於「不明肺炎」。

傳市面搶購藥物及口罩

有消息指受事件影響，當地3間醫院近200人接受隔離，市面出現搶購藥物及口罩。實驗室附近的鋁廠已要求員工戴上口罩，有幼兒園亦向學生派口罩，鄰近的布里亞特共和國領導人指，女子或死於鼠疫，但強調當地並未爆發疫情。伊爾庫茨克州長呼籲民眾保持冷靜，表示所有確認的密切接觸者均已接受醫療監測，目前沒有人出現症狀，實驗室檢測結果也都是陰性。