俄羅斯鼠疫｜俄研究員疑染肺鼠疫亡　特朗普：高度關注並願提供協助

美國總統特朗普表示，華府正關注俄羅斯西伯利亞一名研究所人員，懷疑感染肺鼠疫死亡的事件，稱美國願意向俄羅斯提供協助。美國總統特朗普：「這是一種很棘手的疾病，這種疾病我們以前能控制，但不知怎麼那些微生物變得更強大和狡猾，就像一支軍隊。我們沒有以前那麼有效的治療，就算醫療技術有很大的進步，那些細菌確實已比以前更強大，以前對肺炎有效的藥現在效果已大不如前，因此我們會提供協助，任何人遇到這個問題，我們都願意提供協助。」