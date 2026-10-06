俄羅斯鼠疫｜俄研究員疑染肺鼠疫亡　特朗普：高度關注並願提供協助

美國總統特朗普表示，華府正關注俄羅斯西伯利亞一名研究所人員，懷疑感染肺鼠疫死亡的事件，稱美國願意向俄羅斯提供協助。美國總統特朗普：「這是一種很棘手的疾病，這種疾病我們以前能控制，但不知怎麼那些微生物變得更強大和狡猾，就像一支軍隊。我們沒有以前那麼有效的治療，就算醫療技術有很大的進步，那些細菌確實已比以前更強大，以前對肺炎有效的藥現在效果已大不如前，因此我們會提供協助，任何人遇到這個問題，我們都願意提供協助。」
俄衞生防疫機構：沒證據顯示死者因接觸實驗室病原體而染病
涉事的鼠疫研究所位於西伯利亞的伊爾庫茨克(Irkutsk)，一名28歲女研究員上周感染不明原因的肺炎死亡，近200人要接受隔離。俄羅斯衞生防疫機構指，沒證據顯示死者因接觸到實驗室內的病原體而染病。對於外界憂慮可能發生病毒外洩事故，克里姆林宮發言人表示，公眾和傳媒應該要留意俄羅斯衞生防疫機構的公布，而不是相信謠言和猜測。
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