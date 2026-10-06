SK會長崔泰源世紀離婚案後首偕情婦亮相　黃仁勲、李在鎔同桌(有片)

崔泰源與南韓前總統盧泰愚女兒盧素英的世紀離婚案歷經多年訴訟後，於7月迎來二審判決修正，法院裁定崔泰源須向盧素英支付9,440億韓圜(約55億港元)的財產分割金。崔泰源於上月28日，攜同金熙英現身美國紐約活動「2026 Annual Gala」，金熙英當晚身穿韓服坐在崔泰源身旁，與NVIDIA行政總裁黃仁勳和三星集團會長李在鎔等同桌。

金熙英與崔泰源同居並誕下女兒

崔泰源與盧素英在美國芝加哥留學相識交往，兩人於1988年9月結婚，育有兩女一子兩人婚姻關係於2015年起宣告破滅，原因是崔泰源移情金熙英，兩人不僅同居、甚至誕下女兒。其實早在2023年10月，崔泰源與金熙英亦曾一同出席法國巴黎舉行的晚宴活動，並十指緊扣站上拍照區。不過，今次2人再度在公開場合並肩現身，時間恰逢離婚訴訟二審判決之後，因此格外受到關注。