袈裟混成人用品嚇壞洗衣店店員　寺廟「神比喻」挽狂瀾(有片)

綜合報道，事發於9月29日，暖武里府直轄縣一間自助洗衣店的店員在準備把一批由寺廟送來的衣物放進洗衣機時，發現裡面除了僧侶袈裟、毛巾及其他衣物，還混著一件外型明顯的成人用品。相關照片被放上社群後迅速引起討論，寺廟亦遭到質疑。

住持將弟子比喻為杯 骯髒就換杯

寺廟住持周日(4日)出面澄清，指當天下雨，加上寺內洗衣設備故障，因此有僧侶請寺廟的俗家弟子把衣物拿到外面的自助洗衣店清洗。事件曝光後，寺方把相關僧侶與弟子叫來詢問，原來該弟子先將僧侶袈裟放到自己的房間，那個籃子裡裝著僧侶的僧侶袍、毛巾和弟子的私人衣物，弟子之後沒有仔細檢查，就整籃拿到洗衣店，才導致屬於弟子的成人用品一併被帶去清洗。

住持隨後訓斥弟子做事草率，不應把私人用品和僧侶衣物混在一起。住持也表示，民眾願意幫忙監督寺廟其實是好事，但希望大家不要因為單一事件，就對僧侶或佛教失去信心。住持還以杯子和水比喻，稱僧侶或寺廟弟子就像杯子，有的乾淨、有的可能骯髒，但佛法就像瓶子裡的水，如果杯子髒了，「換一個杯子就好」，不代表連水都不喝了，希望信眾不要因為個人的錯誤就放棄行善。