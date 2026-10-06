9歲女學生落樓梯失足直仆喪命　悲劇發生一刻曝光(有片)

綜合報道，事發於上月17日下午1時許，在特倫甘納邦一間私立學校，涉事9歲女童Varnika是校內4年級生。網上影片顯示，當時數名學生跑上樓梯，Varnika與她們經過下樓，期間疑似踩踏到梯面邊緣，隨後失去平衡向前撲倒，整個人摔在樓梯上。其他學生見狀將她拉起。據指，眾人本想扶起她，但她走沒兩步就軟倒，於是眾人把她抬起。

家屬指責校方處理方法致女童延誤送院

報道指，Varnika在路程中就陷入昏迷，她在學校附近醫院接受治療後情況惡化，被轉到大醫院搶救，可惜於9月18日凌晨被宣告不治。家屬質疑校方沒有即時妥善處理，不僅沒有立即通知家人，亦沒有說明原因，導致救治時間受延誤。校方隨即否認，指事發後在等待女童父親抵達，直至女童開始嘔吐，就立即安排車輛送院。Varnika的意外究竟是她自己失足，還是有被其他人推擠或碰撞導致，待進一步調查，警方除了透過監視器畫面，亦正了解Varnika的健康狀況及校方的處理過程等，試圖釐清詳細經過。