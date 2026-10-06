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出版：2026-Oct-06 12:28
更新：2026-Oct-06 12:28

9歲女學生落樓梯失足直仆喪命　悲劇發生一刻曝光(有片)

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9歲女學生落樓梯失足直仆喪命，悲劇發生一刻曝光。(X)

9歲女學生落樓梯失足直仆喪命，悲劇發生一刻曝光。(X)

印度特倫甘納邦(Telangana)一間學校早前發生一宗致命意外。一名9歲女童在校內走樓梯期間，懷疑失足摔落樓梯，頭部受到重創，送醫治療後仍於隔天不治。事發過程被校內監視器拍下，目前警方正調閱影像，釐清女童跌落原因及後續處置情況。

綜合報道，事發於上月17日下午1時許，在特倫甘納邦一間私立學校，涉事9歲女童Varnika是校內4年級生。網上影片顯示，當時數名學生跑上樓梯，Varnika與她們經過下樓，期間疑似踩踏到梯面邊緣，隨後失去平衡向前撲倒，整個人摔在樓梯上。其他學生見狀將她拉起。據指，眾人本想扶起她，但她走沒兩步就軟倒，於是眾人把她抬起。

Varnika疑似踩踏到梯面邊緣，隨後失去平衡向前撲倒。(X) Varnika疑似踩踏到梯面邊緣，隨後失去平衡向前撲倒。(X) Varnika整個人摔在樓梯上。(X) Varnika整個人摔在樓梯上。(X) 其他學生見狀將她拉起。(X)

家屬指責校方處理方法致女童延誤送院

報道指，Varnika在路程中就陷入昏迷，她在學校附近醫院接受治療後情況惡化，被轉到大醫院搶救，可惜於9月18日凌晨被宣告不治。家屬質疑校方沒有即時妥善處理，不僅沒有立即通知家人，亦沒有說明原因，導致救治時間受延誤。校方隨即否認，指事發後在等待女童父親抵達，直至女童開始嘔吐，就立即安排車輛送院。Varnika的意外究竟是她自己失足，還是有被其他人推擠或碰撞導致，待進一步調查，警方除了透過監視器畫面，亦正了解Varnika的健康狀況及校方的處理過程等，試圖釐清詳細經過。

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