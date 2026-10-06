美國麥當勞面臨集體訴訟 被控利用AI操控餐點價格

路透社上周報道，美國麥當勞的定價引擎使用機器學習演算法，持續分析全美近1.4萬間分店每日數百萬筆交易的數據。入稟狀引述路透社的報道，指出其他快餐業者也開始轉向利用AI協助定價及其他營運業務，並強調：「獨立經營的企業必須獨立制定價格。」

美國麥當勞在芝加哥聯邦法院面臨一宗來自伊利諾伊州的訴訟，被控透過人工智能(AI)定價系統，非法協調加盟店與直營店的餐點價格。

原告代表律師：連一根薯條的利潤都不放過

美國麥當勞發聲明表示，相關指控純屬臆測且毫無根據，「AI不會決定巨無霸或其他菜單品項的價格」，指出加盟商均自行做出定價決定，且使用定價建議工具及分析，在各產業已相當普遍。

近年來，美國有民眾發起一波集體訴訟潮，指控多間企業利用演算法或AI，非法協調酒店客房、公寓租金及其他消費的價格。

這宗有關美國麥當勞的訴訟，原告代表律師Lark Turner在聲明中指出，麥當勞「正利用龐大數據和加盟體系，對消費者斤斤計較，連一根薯條的利潤都不放過」。