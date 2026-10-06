日本風俗娘用大腿夾死初生兒棄屍 翌年再殺一子 警方抽絲剝繭破案

恐怖母親……日本福岡縣一名29歲女子涉嫌在去年及今年接連將兩名初生兒子用大腿夾死，並分別將嬰屍棄置於住所附近的溝渠及家中櫥櫃內。她本月5日第二度被捕，向警方坦承殺害兩名年幼兒子，但辯稱原因是「不想被媽媽發現產子」。

共同社等報道，案發於福岡縣大川市，29歲的疑犯梅崎美明在一間風俗店做兼職。她涉嫌去年6月中在家裡誕下一名男嬰後，隨即用大腿緊緊夾住男嬰胸部和頸部，導致男嬰窒息死亡。

此後，她將男嬰遺體藏在家裡，至6月27日前後，用膠袋包裹遺體，並棄置於住所附近一處溝渠。惟嬰屍不久之後在與溝渠連接的排水口附近被發現，警方調查，卻茫無頭緒。