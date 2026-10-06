日本風俗娘用大腿夾死初生兒棄屍 翌年再殺一子 警方抽絲剝繭破案

恐怖母親……日本福岡縣一名29歲女子涉嫌在去年及今年接連將兩名初生兒子用大腿夾死，並分別將嬰屍棄置於住所附近的溝渠及家中櫥櫃內。她本月5日第二度被捕，向警方坦承殺害兩名年幼兒子，但辯稱原因是「不想被媽媽發現產子」。
共同社等報道，案發於福岡縣大川市，29歲的疑犯梅崎美明在一間風俗店做兼職。她涉嫌去年6月中在家裡誕下一名男嬰後，隨即用大腿緊緊夾住男嬰胸部和頸部，導致男嬰窒息死亡。
此後，她將男嬰遺體藏在家裡，至6月27日前後，用膠袋包裹遺體，並棄置於住所附近一處溝渠。惟嬰屍不久之後在與溝渠連接的排水口附近被發現，警方調查，卻茫無頭緒。
警方根據線索破案
直至今年8月，警方根據線索發現梅崎美明涉嫌於7月25日在家裡產下一名男嬰，並以相同手法用大腿將男嬰夾死，隨後用衣服包裹遺體藏於家中櫥櫃。同月，警方拘捕梅崎美明，福岡地方檢察廳於9月16日依殺人及屍體遺棄罪嫌對她落案起訴。
7月殺嬰案發後，警方懷疑兩宗案件有關，因此對去年在溝渠排水口附近發現的嬰屍進行DNA檢驗，終確認死者與梅崎美明有親子關係，證實就是她殺害的第一個孩子，遂於本月5日再次拘捕她。
面對警方查問，梅崎美明承認殺害兩名初生兒子，說「大致上沒有錯」。被問及殺人動機時，她卻表示，因為「不想被媽媽發現(自己懷孕產子)」。警方正進一步調查犯案過程等細節。
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