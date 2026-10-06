母熊攔車多次怒吼拍打車頭蓋　女司機：祈禱牠別打破玻璃(有片)

日本北海道警察公布民眾的行車紀錄影片，顯示一隻帶著幼熊的母熊，在公路上攔下一輛私家車怒吼，並衝到車頭多次拍打車頭蓋。警察提醒路過民眾警惕。

綜合報道，事發於9月29日晚上約7時30分，一名女司機駕車駛經道縣道美深雄武線上美深町道路期間，遇到一對母子熊剛橫過道路，母熊突然反身攔下該私家車咆吼，並跑到車頭猛擊引擎蓋，影片中不斷傳出猛烈碰撞聲，女子司機嚇得聲線也顫抖：「糟糕、糟糕」、「被牠撞了」，當母熊準備離開時又再轉身拍打汽車第二次，隨後與小熊迅速向樹林跑去。