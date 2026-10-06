母熊攔車多次怒吼拍打車頭蓋　女司機：祈禱牠別打破玻璃(有片)

日本北海道警察公布民眾的行車紀錄影片，顯示一隻帶著幼熊的母熊，在公路上攔下一輛私家車怒吼，並衝到車頭多次拍打車頭蓋。警察提醒路過民眾警惕。
綜合報道，事發於9月29日晚上約7時30分，一名女司機駕車駛經道縣道美深雄武線上美深町道路期間，遇到一對母子熊剛橫過道路，母熊突然反身攔下該私家車咆吼，並跑到車頭猛擊引擎蓋，影片中不斷傳出猛烈碰撞聲，女子司機嚇得聲線也顫抖：「糟糕、糟糕」、「被牠撞了」，當母熊準備離開時又再轉身拍打汽車第二次，隨後與小熊迅速向樹林跑去。
女司機：只能祈禱棕熊不要打破玻璃
女司機受採訪時仍猶有餘悸：「沒有想過牠會朝自己衝來，當下非常恐慌，母熊襲擊時車輛劇烈搖晃，讓她感到十分害怕。」女司機當時立刻鎖上車門，只能留在車內祈禱棕熊不要打破玻璃、盡快離開。
警方透露，這隻母熊身長約1.5米，小熊則差不多約1米高，女子的車輛遇襲後車頭蓋被打凹並且留有刮痕、小破洞，看起來應該是熊爪造成的，所幸她並未受傷，開著受損的車子返回家中。警方指出，事發地點附近有1條許多人都會去釣魚的河川，提醒民眾在路過當地時最好要多加小心。
北海道で、クマが突然車に襲いかかる恐ろしい光景。 制御を失ったように車へ突進しています。 https://t.co/ieXvl1BauP— PulseFeed (@pulsefeed62) October 1, 2026
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