西班牙首相宣布提前於11月29日舉行大選　住屋與移民成關鍵

今次提前大選的直接導火線，是桑切斯政府上周提出的兩項房屋措施遭國會否決，引致數以萬計民眾上街示威。相關措施包括限制驅逐弱勢租戶、規範短期租屋及加強租戶保障等，政府原本希望藉此回應近來持續升溫的住房危機。住房問題近期引發西班牙多地大規模示威，成為民眾高度關注的議題。

西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）10月5日宣布提前舉行國會大選，投票日期訂於11月29日，較原訂於2027年的選舉時程提前。桑切斯表示，希望透過選舉重新取得民眾支持，並爭取過半數的國會議席。

此外，西班牙政府近期也面對貪污、移民及市民強烈不滿高昂樓價與住屋負擔等問題，使桑切斯政府的政治壓力持續升高。

桑切斯表示，這次選舉將讓西班牙人決定國家的未來方向。他同時呼籲選民支持進步勢力，以延續政府推動的社會政策，並警告西班牙可能面臨「極右浪潮」帶來的政治轉向。

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