俄羅斯鼠疫｜泰國神婆去年底預言出現致命瘟疫　警告或屍橫遍野

Mor Plai稱，這並非單一疾病，而是「多種症狀混合在一起」的災難，更形容這場災難可能導致「死人像落葉一樣多」。她表示，病毒可能與「實驗室」有關聯，可能是生物實驗產物，或是經人工改良後的古老病毒被釋放；而病毒可能的起源地，Mor Plai當時點名兩個區域，分別是阿拉伯地區與俄羅斯。

泰國著名靈媒Mor Plai於2025年12月在節目「THAIRATH TALK」中稱，「轉達」閻羅王對2026年的警示，並預言中明確提及兩個關鍵詞「肺癆」與「黑死」。她解釋這分別代表肺結核與黑死病這類疾病。

近日，俄羅斯爆發鼠疫恐慌，近200人須緊急隔離，而泰國著名靈媒Mor Plai曾在去年12月預言出現致命瘟疫，形容死者數目將「多如落葉」，引起網民關注預言。

她又警告，病毒將隨國外飛抵的旅客進入泰國國內，而帶菌者可能毫無察覺，在不知情下散播病毒。

研究員打破活菌試管染疫 死於「不明肺炎」

早前，位於俄羅斯西伯利亞的伊爾庫茨克（Irkutsk），一任職研究員的28歲女子達莉亞（Daria Shipilova），她於9月25日不慎打破載有鼠疫桿菌的試管，疑感染肺鼠疫，及後病情急轉直下，到10月2日死亡，俄羅斯衛生防疫部門就指，女研究員死於「不明肺炎」，當地3間醫院近200人要接受隔離。

俄羅斯衞生防疫機構指，沒證據顯示死者因接觸到實驗室內的病原體而染病。克里姆林宮發言人表示，公眾和傳媒應該要留意俄羅斯衞生防疫機構的公布，而不是相信謠言和猜測。