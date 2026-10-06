日本22歲男猛撞對頭車圖自殺 累司機骨折重傷 辯稱「沒想過傷害人」

日本茨城縣日前發生一宗兩車迎頭相撞事故，警方經調查後發現，這並非單純的交通意外，竟是22歲男司機自尋短見，蓄意撞向對面線一輛汽車，導致司機右腿骨折，傷勢嚴重……

富士新聞網等報道，警方表示，涉事男司機上米良玲音，今年22歲，自稱從事運輸業，他上月25日駕車行經茨城縣櫻川市一條公路時突然衝向對面線一輛由28歲男子駕駛的汽車。

兩車迎頭相撞後，被撞的28歲男司機與上米良玲音同告受傷，須送院治療。其中，男司機因猛烈撞擊導致右腳骨折以及身體多處部位受傷，情況嚴重。上米良玲音則因全身多處撞傷，須留院治療。從現場畫面可見，上米良玲音駕駛的廂型車車頭毀爛不堪，警方指，被撞司機跟他互不認識。