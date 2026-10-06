日本22歲男猛撞對頭車圖自殺 累司機骨折重傷 辯稱「沒想過傷害人」

日本茨城縣日前發生一宗兩車迎頭相撞事故，警方經調查後發現，這並非單純的交通意外，竟是22歲男司機自尋短見，蓄意撞向對面線一輛汽車，導致司機右腿骨折，傷勢嚴重……
富士新聞網等報道，警方表示，涉事男司機上米良玲音，今年22歲，自稱從事運輸業，他上月25日駕車行經茨城縣櫻川市一條公路時突然衝向對面線一輛由28歲男子駕駛的汽車。
兩車迎頭相撞後，被撞的28歲男司機與上米良玲音同告受傷，須送院治療。其中，男司機因猛烈撞擊導致右腳骨折以及身體多處部位受傷，情況嚴重。上米良玲音則因全身多處撞傷，須留院治療。從現場畫面可見，上米良玲音駕駛的廂型車車頭毀爛不堪，警方指，被撞司機跟他互不認識。
疑犯出院即被捕
警方經調查後，研判上米良玲音是企圖自殺而蓄意撞向對面線車輛，本月4日出院，警方即依殺人未遂罪嫌將他拘捕。
面對警方查問，上米良玲音坦承，「確實是故意開車撞上去」。被問到為何這樣做，他直言「因為想死才撞上去」。但他否認部分指控，辯稱「沒想過傷害別人」。警方正深入調查案發經過以及疑犯心理狀態等。
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