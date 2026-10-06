澳洲軍隊演習翻車　1名軍人死亡5人受傷

澳洲軍隊星期一（5日）在北領地進行軍事演習期間，發生事故，一輛軍用車輛在基地內翻側，造成1名士兵死亡及5人受傷。

澳洲媒體報道，事件發生在澳洲北領地的邦迪山訓練區，距離首府達爾文約130公里。在星期一的上午，一輛軍用車輛在訓練區翻側，其中下士漢納姆（Brendan Hannam）被直升機緊急接送到達爾文的醫院後證實死亡，其餘5人受傷，當中2人仍然留醫。這是今年第2宗澳洲軍人訢練死亡的事件。在今年5月，一名傘兵在半空中發生碰撞死亡。