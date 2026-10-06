澳洲軍隊演習翻車　1名軍人死亡5人受傷

澳洲軍隊星期一（5日）在北領地進行軍事演習期間，發生事故，一輛軍用車輛在基地內翻側，造成1名士兵死亡及5人受傷。
澳洲媒體報道，事件發生在澳洲北領地的邦迪山訓練區，距離首府達爾文約130公里。在星期一的上午，一輛軍用車輛在訓練區翻側，其中下士漢納姆（Brendan Hannam）被直升機緊急接送到達爾文的醫院後證實死亡，其餘5人受傷，當中2人仍然留醫。這是今年第2宗澳洲軍人訢練死亡的事件。在今年5月，一名傘兵在半空中發生碰撞死亡。
澳洲國防部在周二證實事件，陸軍司令科伊爾（Susan Coyle）在記者會上表示：「我懷著無比沉痛的心情證實，我們昨天失去了一位士兵，布蘭登（漢納姆）留下伴侶和2個年幼的孩子。他是我們部隊中深受愛戴的基層指揮官，曾2次奔赴前線執行任務並做出了巨大犧牲。他的戰友告訴我，他總是樂於為他人傾盡所有、兩肋插刀；而人們對他最深刻的記憶，將是他給予伴侶和孩子的那份深沉的愛與支持。」漢納姆曾在阿富汗執行任務，以及協助訓練烏克蘭的軍人。
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